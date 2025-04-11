美國對中港小額包裹關稅上調至120% 5月2日生效

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-11 12:35

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川普政府不滿中方對關稅進行報復，宣布 5 月 2 日起從中國及香港進口、價值 800 美元以下小額包裹，徵收申報價值的 120% 關稅，或每件 100 美元，較先前公布的 90% 或每件 75 美元進一步上升。

《CNBC》報導，根據該命令，5 月 2 日至 6 月 1 日入境美國的郵政包裹單件費用提高至 100 美元，至於 6 月 1 日之後入境的包裹，每件將被徵收 200 美元，而非先前宣布的 150 美元。

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在川普 9 日決定再對中國增加關稅前，美國於 8 日宣佈，將中國和香港的小包裹徵稅額翻 3 倍，從貨值的 30% 加到 90%；進口商須繳付關稅為貨值的 90% 或 75 美元，並在 6 月 1 日後升至 150 美元。

小額包裹長年享有免關稅的待遇，政策上路以來，中國線上零售商 Temu 和 Shein 兩大平台受惠不少，出口至美國的貨品不僅免關稅，還可直接避開海關檢查。