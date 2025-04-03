〈美對等關稅〉美國商務部長：其他國家需開放更多美國產品以降低關稅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-03 22:40

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美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周四 (3 日) 接受《CNBC》採訪時表示，川普政府正在與全球主要貿易夥伴討論，尋求降低新加徵關稅的方式。他指出，其他國家需要改變貿易政策，開放更多的美國產品進口，才能達成這一目標。

盧特尼克受訪時強調，川普政府正與各大貿易夥伴展開對話，尋求解決方案。特別是在農產品領域，美國希望能夠更加公平的進行貿易，並解決如附加稅等貿易壁壘問題。他提到，至少有一個國家的貿易部長已經提出，希望美國車輛能享有類似的補貼政策，盡管他並未透露具體是哪個國家。

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盧特尼克強調，儘管川普政府的關稅政策引發全球貿易摩擦，但他並不認為其他國家能夠獲得豁免。他認為，對美國的報復性關稅將不會有效，反而會進一步讓貿易衝突升溫。盧特尼克指出，美國產品將在未來的貿易中更具競爭力，並且會在其他市場中銷售得更好。

非洲國家賴索托恐成最大受害者

然而，川普的高額關稅政策不僅對美國貿易夥伴造成壓力，對一些發展中國家尤其是非洲小國的經濟也帶來了沉重打擊。以非洲小國賴索托 (Lesotho) 為例，該國的經濟主要依賴出口服裝、紡織品和鑽石等商品，而美國的 50% 對等關稅將使其面臨毀滅性打擊。

根據經濟學者的分析，賴索托的紡織品業是該國最大的民間企業雇主，雇用約 4 萬名工人，占該國製造業就業和出口的 90%。賴索托經濟學者 Thabo Qhesi 指出，若因為關稅而使這些工廠停產，將對賴索托的經濟造成極大的衝擊，並波及食物零售業及住宅市場，可能引發連鎖反應，進一步壓垮這個貧困國家的經濟。

經濟學者指出，賴索托對美國的出口占其國內生產毛額 (GDP) 的比例超過 10%，這些高額關稅將會對該國造成深遠影響。賴索托是一個擁有約 200 萬人口的內陸國家，經濟困難且依賴國際援助，因此，美國的高關稅政策無疑加劇了該國的困境。

美國的新貿易政策和加徵的關稅，不僅加劇全球貿易緊張，也對賴索托這樣的小型經濟體造成了毀滅性後果。未來，各國能否有效調整貿易政策並與美國進行協商，將直接影響全球經濟的穩定性。