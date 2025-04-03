傳微軟撤回芝加哥到雅加達資料中心建設 是否暗示AI需求降溫？

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-03 20:00

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微軟被廣泛認為是商業化 AI 服務的領導者，尤其是因為其與 OpenAI 的緊密合作關係。投資人通常會密切留意微軟的支出計畫，以此了解未來雲端和 AI 服務的長期需求。然而，現在很難確定微軟撤回資料中心計畫的原因，是否反映出需求減少的預期，還是由於建設過程中的臨時挑戰，如電力和建材短缺。

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微軟方面承認，該公司確實對資料中心計畫做出一些調整，但並未對大部分計畫進行詳細討論。該公司一位發言人表示：「我們提前數年規劃資料中心的容量需求，確保在合適的地方擁有足夠的基礎設施。隨著 AI 需求的成長，我們的資料中心布局將不斷擴大，所做的變更顯示我們策略的靈活性。」

根據知情人士透露，微軟最近已經撤回位於英國倫敦與劍橋之間的資料中心租賃談判，該地點原本旨在支持先進的輝達晶片。微軟還暫停位於芝加哥附近的資料中心空間的談判。

此外，微軟曾計劃在雅加達附近的一個資料中心園區進行擴建，但根據知情人士的說法，該計畫已經部分暫停。微軟也已經將位於威斯康辛州的一個擴建計畫擱置，該地點曾經吸引當時任美國總統拜登的參觀。

在威斯康辛州的計畫中，微軟在最初 6 個月內已經花費 2.62 億美元，其中有 4,000 萬美元專門用於混凝土建設。

有些情況下，微軟正在拖延談判。例如，Applied Digital Corp. 執行長 Wes Cummins 曾表示，該公司在北達科他州的資料中心計畫談判過程非常漫長，最終失去獨占協議。隨後，該公司與其他企業進行更深入的討論，並已獲得來自麥格理資產管理公司 (Macquarie Asset Management) 的額外資金來繼續開發。

雖然微軟的資料中心建設計畫有所調整，但該公司仍然表示，對於位於威斯康辛州的 33 億美元計畫仍然充滿信心，並預計將於明年啟用。微軟還表示，位於印尼的中央雲區專案仍然按計畫進行，並將於 2025 年第二季啟動。

微軟表示，仍然計劃在截至今年 6 月的會計年度內投入約 800 億美元建設資料中心，並強調未來會計年度的基建支出成長將放緩，重點將轉向現有設施的升級和配套設施的擴展。