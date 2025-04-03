特斯拉德國3月銷量年減逾四成 政治爭議與競爭壓力並行

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-03 20:20

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根據德國聯邦交通管理局 (KBA) 周四 (3 日) 公布數據，特斯拉 (TSLA-US) 在 2025 年 3 月的銷售量大幅下滑 42.5%。儘管整體電動車銷售呈上升趨勢，但特斯拉的表現仍顯示出強烈的衰退跡象。

KBA 公布的報告顯示，特斯拉在德國 3 月售出 2,229 輛車，年減 42.5%。此外，特斯拉在 2025 年第一季的銷量也大幅下滑 62.2%，僅售出 4,935 輛車，與去年同期相比的降幅令人震驚。

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然而，德國市場的整體情況卻並非全然負面。根據 KBA 的數據，3 月新註冊的電動車數量整體增長 35.3%。這顯示出雖然特斯拉的銷售下滑，但德國市場的電動車需求仍在穩步成長。

特斯拉的銷量暴跌也反映出公司面臨的挑戰。特斯拉日前表示，全球競爭加劇、執行長馬斯克的政治活動遭遇反彈，以及部分顧客等待其熱銷車型 Model Y 的更新換代，都影響了銷量。該公司透露，第一季銷售量下滑 13%，是近三年來最差的表現。

德國經濟部長哈柏克 (Robert Habeck) 在周四的記者會上表示，特斯拉的市場表現已經受到很大影響。他指出：「目前的情況是，特斯拉的熱情明顯下降，這可能對德國汽車產業來說是一個意外的機會。如果其他車企能夠推出優秀的、有競爭力的車型，市場將會出現空白。」