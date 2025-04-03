西班牙總理宣布141億歐元援助應對美國關稅 呼籲歐盟設立反制基金

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-03 19:40

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西班牙總理桑傑士 (Pedro Sánchez) 周四 (3 日) 宣布，西班牙將推出 141 億歐元 (約合 156 億美元) 的援助計畫，以應對美國對歐盟所徵收的高額關稅。與此同時，他也呼籲歐盟建立一個專門用於應對美國關稅影響的救助基金。

據桑傑士透露，西班牙的援助計畫將立即生效，其中包括 74 億歐元的新增融資，餘下的款項將來自現有的財政工具。他表示，該計畫旨在幫助受到美國關稅影響的產業，並加強歐盟內部的經濟應對能力。此外，桑傑士強調，歐盟應該利用對美國徵收的關稅收入來設立救助基金，支持那些受到衝擊的行業。

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美國總統川普對歐盟國家徵收的關稅被視為是 100 年來最重的貿易制裁之一，這引發了全球市場的震盪，也加劇了各國之間的貿易摩擦。

桑傑士批評，川普所宣布的關稅「不具對等性」，而「藉口」來傷害其他國家。他認為，特朗普發動的貿易戰對世界、對美國及歐盟而言都是不利的。他還指出，這是美國單方面對歐盟的攻擊，並強烈呼籲歐盟儘快推出反制措施，儘管他仍然相信雙方還有談判的空間。

然而，儘管關稅對西班牙及歐盟的經濟帶來不少挑戰，但並非所有企業都將其視為負面影響。例如，西班牙鋼鐵製造商阿塞里諾克斯 (Acerinox) 則表示，美國的關稅對其公司來說從 “原則上” 來看是積極的，因為美國是該公司最主要的市場，而其主要的鋼鐵廠也位於美國。

阿塞里諾克斯認為，美國關稅對該公司有正面影響，儘管它可能會對整體經濟產生更廣泛的負面影響。然而，該公司也警告，歐盟應該保護自身的鋼鐵產業，因為受美國關稅影響的其他國家的鋼鐵可能會進一步進入歐盟市場，造成市場過剩，進一步擠壓歐洲鋼鐵業的競爭力。