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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Penske Automotive Group Inc(PAG-US)EPS預估下修至13.65元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-01 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Penske Automotive Group Inc(PAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.88元下修至13.65元，其中最高估值14.65元，最低估值13.18元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值14.65(14.7)15.9
最低值13.18(13.18)13.76
平均值13.82(13.93)14.59
中位數13.65(13.88)14.3

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值324.32億345.47億
最低值300.27億304.02億
平均值311.63億320.77億
中位數311.41億317.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.7414.8918.5515.5013.74
營業收入204.44億255.55億278.15億295.27億304.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Penske Automotive Group Inc(PAG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAG

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