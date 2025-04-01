鉅亨速報 - Factset 最新調查：Penske Automotive Group Inc(PAG-US)EPS預估下修至13.65元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-01 06:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Penske Automotive Group Inc(PAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.88元下修至13.65元，其中最高估值14.65元，最低估值13.18元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|14.65(14.7)
|15.9
|最低值
|13.18(13.18)
|13.76
|平均值
|13.82(13.93)
|14.59
|中位數
|13.65(13.88)
|14.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|324.32億
|345.47億
|最低值
|300.27億
|304.02億
|平均值
|311.63億
|320.77億
|中位數
|311.41億
|317.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.74
|14.89
|18.55
|15.50
|13.74
|營業收入
|204.44億
|255.55億
|278.15億
|295.27億
|304.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Penske Automotive Group Inc(PAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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