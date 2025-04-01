鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.02元，預估目標價為68.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-01 00:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.16元下修至-0.02元，其中最高估值0.8元，最低估值-0.27元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.8(0.8)
|0.81
|0.96
|0.69
|最低值
|-0.27(-0.27)
|-0.27
|-0.05
|0.69
|平均值
|0.11(0.2)
|0.24
|0.53
|0.69
|中位數
|-0.02(0.16)
|0.24
|0.6
|0.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.01億
|62.24億
|62.64億
|67.59億
|最低值
|54.25億
|56.08億
|58.11億
|67.59億
|平均值
|55.47億
|58.44億
|60.45億
|67.59億
|中位數
|55.49億
|58.24億
|60.89億
|67.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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