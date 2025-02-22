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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Penske Automotive Group Inc(PAG-US)EPS預估上修至14元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Penske Automotive Group Inc(PAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.78元上修至14元，其中最高估值14.85元，最低估值13.18元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值14.85(14.85)15.16
最低值13.18(13.18)13.76
平均值14.03(13.98)14.44
中位數14(13.78)14.47

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值323.15億333.71億
最低值304.39億306.91億
平均值312.33億319.48億
中位數311.38億319.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.7414.8918.5515.5013.74
營業收入204.44億255.55億278.15億295.27億304.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Penske Automotive Group Inc(PAG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAG

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