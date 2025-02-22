鉅亨速報 - Factset 最新調查：Penske Automotive Group Inc(PAG-US)EPS預估上修至14元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Penske Automotive Group Inc(PAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.78元上修至14元，其中最高估值14.85元，最低估值13.18元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|14.85(14.85)
|15.16
|最低值
|13.18(13.18)
|13.76
|平均值
|14.03(13.98)
|14.44
|中位數
|14(13.78)
|14.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|323.15億
|333.71億
|最低值
|304.39億
|306.91億
|平均值
|312.33億
|319.48億
|中位數
|311.38億
|319.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.74
|14.89
|18.55
|15.50
|13.74
|營業收入
|204.44億
|255.55億
|278.15億
|295.27億
|304.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Penske Automotive Group Inc(PAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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