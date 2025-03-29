貿易戰影響深遠：瑞銀下調標普500指數今年目標位 華爾街普遍看空

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-29 02:30

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路透周五 (28 日) 報導，瑞銀全球財富管理部門 (UBS Global Wealth Management) 將標普 500 指數今年的目標下調至 6,400 點，低於此前的 6,600 點，這一調整與其他華爾街大行如巴克萊和高盛一致。調降的原因主要來自於美國貿易關稅對經濟的影響。

儘管如此，瑞銀仍然對美國股市持「有吸引力」的觀點，認為即使在面臨短期的政策不確定性和經濟壓力時，投資美股依然有潛力。該行將標普 500 指數的每股獲利預測從 270 美元下調至 265 美元，顯示出對未來企業獲利的謹慎態度。

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瑞銀策略師在日前的報告中指出，政策不確定性可能會導致短期內美國經濟和企業利潤進一步疲軟，這可能會繼續引發美國股市的波動。然而，該行仍然認為美國股市在今年下半年有反彈的潛力，主要依賴於政策清晰、經濟成長的持久性以及對人工智慧 (AI) 的投資。

美國總統川普最近對其主要貿易夥伴徵收一系列關稅，最新的一項措施是對進口汽車徵收 25% 的關稅，這一舉動引發了全球金融市場的不安。到目前為止，標普 500 指數今年已經下跌超過 4%，並於 3 月進入了修正區間。

儘管面臨這些挑戰，瑞銀仍然預測到年底標普 500 指數將回升，並設定 6,400 點的目標，比當前的 5,693.31 點高出約 12%。 該行對資訊技術領域持樂觀態度，認為該領域將受益於人工智慧的增長，並將其視為最具吸引力的投資板塊之一。