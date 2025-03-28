傳歐盟擬讓步換取撤回美國關稅 能否避免貿易戰升級？

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-28 22:30

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彭博周五 (28 日) 援引知情人士消息報導，歐盟正在考慮為換取美方部分撤回關稅，向川普政府讓步。美國目前對歐盟的商品已經開始徵收關稅，且預計 4 月 2 日後這些關稅將進一步上調。

據知情人士透露，本周在華府舉行的會議上，歐盟官員被告知，川普即將推出的新汽車和所謂的「對等關稅」無法避免，這些措施將在下周實施。隨著這些新關稅的推出，歐盟也開始討論如何進行談判，並制定未來可能達成協議的框架。

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為此，歐洲執委會開始著手擬定一份「條款清單」(Term Sheet)，其中將列出可談判的領域，這些領域包括降低歐盟自身的關稅、促進與美國的互相投資、以及放寬某些規定和標準。知情人士指出，這份條款清單將成為歐盟與美方就對等關稅進行後續談判的基礎。

川普政府此次的「對等關稅」主要針對其認為對美國商品不公平的關稅政策，以及非關稅壁壘，如國內法規和各國徵稅方式，包括歐盟的增值稅、數位稅等規範。歐盟則表示，其增值稅是公平且不歧視的稅收，對進口和國內商品適用相同。

據了解，歐盟方面對此尚未做出公開評論。消息傳出後，歐元短暫回升，約為 1.0794 美元。歐洲公債殖利率略微下降，10 年期德國公債殖利率下降 3 個基點，至 2.74%。

儘管歐盟方面正在積極與美方接洽，任何達成的協議仍需川普批准。歐盟官員透露，這些關稅將可能影響大部分歐盟輸往美國的商品，儘管美方尚未明確表示具體的徵稅比例，但歐盟預計該稅率將介於 10% 至 25% 之間。

知情人士指出，未來達成協議的難度很大，即使協議最終達成，歐盟與美國的貿易關係也將處於比當前更糟糕的狀況。

歐美關稅談判進展緩慢

歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 和歐盟委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 內閣的高級官員，於本周初與美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick)、美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer) 以及國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 舉行會議，討論當前的貿易形勢。

不過，與美方的談判進展緩慢，歐盟目前無力阻止下周新關稅的實施。美方已將關注點放在非關稅問題上，特別是增值稅、數位稅及一些歐盟的法規和食品標準上。川普政府認為這些措施對美國商品構成不公平的貿易壁壘，進而造成跨大西洋的貿易失衡。歐盟方面則提出，未來可考慮增加對美國的液化天然氣 (LNG) 和防務相關的採購。

歐盟官員強調，儘管歐盟與美國存在貿易順差，但歐盟也進口大量美國服務，涵蓋從電子商務、社群媒體到搜索引擎等美國「科技巨擘」業務，而這些企業與川普及其顧問圈有著密切的聯繫。根據歐盟執委會的數據，歐盟和美國的企業在對方市場的投資總額超過 5 照歐元 (約 5.4 兆美元)。

歐盟的回應方案不僅限於關稅

除對等關稅，川普政府還計劃對鋼鐵、汽車、藥品、木材和半導體等多個領域徵收進一步的關稅。川普本周宣布對進口汽車和部分汽車零部件徵收 25% 的關稅。

在鋼鐵和鋁材的 25% 關稅徵收後，歐盟也提出對價值高達 260 億歐元的美國商品徵收報復性關稅。歐盟正在與各成員國及業界進行協商，並計劃在 4 月 9 日左右進行成員國投票，預計會在 4 月中旬推出回應措施。

川普還威脅，如果歐盟對美國威士忌徵收關稅，將對歐洲葡萄酒、香檳等酒類徵收 200% 的關稅。