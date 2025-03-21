小米從歷史高點回檔逾1%！摩根大通降評至中立：不再便宜了

鉅亨網編譯陳韋 綜合報導 2025-03-21 10:50

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小摩分析師說：「儘管基本面依然強勁，但股價已計入大量樂觀因素，包括電動車業務持續強勁增長、物聯網 (IoT) 及智慧手機因消費補貼而帶來的增長，以及小米市佔率的提升。部分對智慧眼鏡、機器人及人工智慧等新領域取得突破的預期，目前尚未得到證實。」

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小摩指出，小米市值目前僅次於中國科技巨頭騰訊和阿里巴巴，且已較比亞迪高出 17%，使其成為全球僅次於特斯拉的第二大最有價值電動車供應商。

小米近期推出 SU7 Ultra，汽車業務訂單強勁，即將推出的 YU7 SUV 料將推動電動車出貨量增長。

但小摩示警說：「小米股價已計入 2030 年約 175 萬輛電動車的出貨量，預期上漲空間有限。」

小米核心業務仍保持健康，未來 2 至 3 年料將實現百分之十幾的增長。儘管智慧手機收入今年料將增長 20%，但隨著消費補貼的影響逐漸消退，增長速度可能在 2026 年放緩。

小摩還指出，IoT 業務擴張及白色家電等高利潤品項的增長，料將支撐穩健的獲利率。

該投行認為，市場對 AI、智慧眼鏡及機器人的預期過於樂觀，並示警稱這些創新短期內不太可能對獲利產生重大貢獻。

小摩分析師說：「小米是一家出色的硬體公司，但在未來 3 至 5 年內，我們預期它不會轉型為平台業務。」

同時，InvestingPro 模型也看跌小米集團 17%，認為其公允價值是每股 46.64 港元，當前 56 港元左右也超過 32 位分析師的平均目標價 52.59 港元。

不過，另一投行高盛則看好小米未來增長潛力，將小米 2025 至 2027 財年收入預測平均上調 3%，經調整凈利估值亦平均上調 9%，股價目標價從之前的 58 港元調高至 63 港元。