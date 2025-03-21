大幅投入AI！騰訊挑戰台積電亞洲市值王寶座 差距2023年底來最小

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-21 08:50

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全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正面臨來自中國網路巨擘騰訊 (00700-HK)(TME-US) 挑戰，亞洲市值王寶座岌岌可危。隨著投資人對騰訊 AI 佈局的關注度飆升，雙方市值差距已縮小至 1090 億美元，創 2023 年底來最小差距。

今年以來，台積電股價累計下跌 11%，與輝達等全球晶片股一同陷入調整，主要因為市場擔憂半導體行業存在估值泡沫，加上全球電子需求疲軟，導致資金持續流出。

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反觀騰訊，今年迄今股價逆勢上揚約 30%，不僅跑贏恒生科技指數，更將與台積電的市值差距從 2023 年底大幅縮小。

此外，本周公佈的財報顯示，騰訊季度收入增速創 2023 年來新高，同時宣佈將大幅增加 AI 基礎設施投入。

分析人士認為，隨著生成式 AI 技術商業化加速，騰訊在算力資源、演算法模型等領域的佈局正形成新的成長動能。

與此同時，資金流向數據揭示出台積電面臨壓力。自 2 月 24 日起，全球基金凈拋售台積電股票價值約 58 億美元 (約 1904 億台幣)，外資持股比例降至 72.7%，為 2023 年底以來的最低水準。

相比之下，追蹤騰訊的港股通資金持續流入，反映投資者對中國科技巨頭 AI 轉型的期待。

儘管騰訊股價仍較 2021 年高點低 40%，但其戰略轉型步伐顯著快於多數中國科技同行。若 AI 技術轉化超預期，配合半導體週期回暖，這場橫跨硬體與軟體的亞洲市值王座爭奪戰或將出現戲劇性轉折。