高盛：港股向陸股「大輪動」已經啟動 這一類股將明顯受益

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-21 09:20

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高盛 (GS-US) 近日表示，一場從港股向 A 股的「大輪動」正在拉開帷幕。從宏觀政策、估值到流動性等多重因素，都在向利好 A 股方向演進。這場資本市場的重要變化，不僅關乎資金流向，更藏著值得關注的投資機遇。

根據高盛數據，美國投資人目前持有約 8000 億美元的中國股票，持股主要集中在港股，其次是 ADR。從資金流動看，儘管 3 月 7 日至 13 日亞股風險偏好資金出現 20% 逆轉，但中國股票總配置比例升至 5.7%，凈配置比例升至 9.1%，總配置規模已接近日本。這意味著，外資對中國資產的關注度正在提升，且配置結構悄然變化。

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高盛指出，港股上市公司是美國投資人主要選擇，其次是 ADR。

不過，隨著宏觀環境變化，上述結構恐因 A 股吸引力提升而改變。高盛認為，政策支援下若基本面改善落地，更多 A 股中的消費類股票將顯著受益。

消費類股成為此次輪動中的重點關注領域。高盛指出，以舊換新計畫受益標的跟優質滯漲股吸引大量關注。

高盛首席經濟學家報告解讀的 「促消費特別行動計劃」，若能與基本面改善共振，消費類股票，尤其是 A 股標的，將迎來機遇。

細分產業來看，高盛團隊觀察到消費類股築底信號，在業績披露期間，傾向於白色家電龍頭、運動品牌、多元化零售商、乳製品及飲料等領域。貴州茅台、中寵股份、立高食品、美的集團、老闆電器等 A 股標的，被列為重點推薦個股。

根據高盛更新的模型，未來 3 個月 A 股相對港股的超額收益值得期待。從歷史數據看，模型對 A 股與港股 3 個月相對收益的方向判斷命中率達 78%。當前模型預測 A 股將跑贏港股，背後驅動因素包括：經濟成長、宏觀政策、估值等因素更利好 A 股，而企業基本面、流動性與情緒等因素中，部分也呈現對 A 股有利的信號。