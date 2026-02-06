鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-02-06 16:31

中國 A 股三大指數周五 (6 日) 開低走高後，尾盤再度翻黑，上證指數(SSEC) 連 2 日收跌，周線亦連 2 周收黑。

滬指周五收低 0.25% 至 4065.58 點，深證成指 (SZI) 收跌 0.33% 至 13906.73 點，創業板指收黑 0.73% 至 3236.46 點，滬深兩市合計成交人民幣 2 兆 1458 億元，較上一交易日量縮 304 億元。

大盤方面，市場熱點快速輪動，從類股來看，消費類股集體下跌，白酒、旅遊旅館族群跌幅居前，皇台酒業跌停，商貿零售股亦跌幅靠前，百大集團跌停，AI 應用族群亦走弱，浙文互聯觸及跌停，商業航太概念股回檔明顯。

上漲類股方面，化工族群集體走強，滄州大化、金牛化工、百川股份、百合花漲停，固態電池概念股亦震盪走高，科森科技、鼎勝新材漲停，人形機器人概念表現活躍，五洲新春、聯誠精密、天奇股份漲停，油氣股也逆勢走漲，准油股份漲停，科力股份漲超 8%。此外，有機矽、中藥、鈣鈦礦電池、電網設備、稀土永磁等概念股亦有所走強。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2748 檔股票上漲，2545 檔下跌，平盤 180 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 78 檔股票漲幅在 9% 以上，10 檔股票跌幅在 9% 以上。

華龍證券表示，A 股市場呈現「輪動加速、主線降溫」特徵。當前資金在防禦性族群中尋求避險，尚未形成清晰的做多合力，建議保持耐心，控制部位，避免追漲短期熱點，可跟蹤調整充分、基本面紮實的優質標的，等待市場情緒與方向進一步明朗。

財信證券指出，成交額連續量縮預示著資金風險偏好下降，市場上攻信心相對不足，因此在全球市場環境周五再度偏弱的情況下，A 股避險情緒升溫。板塊方面，隨著前期強勢的方向相繼陷入調整，場內資金選擇回流消費、銀行等類股進行防守，也反映出短期市場風格或改變。短期內，場內資金追高意願不強、增量資金入場意願不足的情況恐難有很大的改善，題材、族群、風格之間高低切換、快速輪動大概率仍是主旋律，中期則仍可積極把握從 2025 年 12 月中旬到 2026 年 3 月初的做多窗口期」的判斷。

東莞證券認為，短期來看，政策面、資金面、匯率等因素對股市的支撐仍在，春季行情下半場的啟動階段恐暫時以震盪上行方式為主，同時也需要注意階段性調整和獲利了結風險。

中金公司表示，當前尚未出現典型牛市頂部信號，資金面充裕、業績邊際改善等積極因素並未發生實質性變化，從中長期看，貨幣秩序重構與 AI 產業趨勢仍是驅動市場的核心力量，繼續堅定看好中國資產重估進程，維持對中國的佈局