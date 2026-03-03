鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-03 12:30

自 2026 年以來，全球資本市場掀起一股「硬資產」投資熱潮，HALO 交易 (重資產、低淘汰) 從華爾街快速蔓延至中國 A 股，成為當前最受關注的交易策略。

美伊衝突升級引發能源與資源價格劇烈波動，國際油價周一 (2 日) 開盤一度飆逾 13%，現貨黃金漲破每盎司 5400 美元，進一步點燃 HALO 資產的投資熱情，推動這項策略熱度達到高峰。

HALO 交易的核心是尋找高進入障礙、不易被 AI 淘汰的實體資產，以對沖技術變革的不確定性。簡言之，就是做多「AI 難以取代且為其依賴」的重資產，同時做空「易被 AI 顛覆」的輕資產。

HALO 交易策略被高盛、摩根士丹利等投行列為 2026 年初的核心推薦，大摩認為市場對 AI 顛覆產業的恐慌或已見頂，但對擔憂衝擊持續的投資人而言，HALO 資產是最佳避險工具。

大摩建構的 HALO 籃子 (MSXXHALO) 涵蓋材料、公用事業、鐵路、管道、廢棄物處理、國防和信號塔七大支柱，過去一年上漲 28%，而同期「受 AI 顛覆影響」的一籃子股票下跌 43%。

高盛上周二 (2 月 24 日) 出具研究報告指出，市場正經歷「稀缺性重新定價」，邏輯從「可擴張的輕資產敘事」轉向「難替代的實體產能與網絡」。

在利率攀升、地緣割裂與 AI 資本開支激增的壓力下，有形生產能力成為稀缺資源，公用事業、基礎資源、能源、交通基礎設施等產業受益顯著。根據估算，自 2025 年初以來，高盛的重資產組合跑贏輕資產組合 35%。

全球 HALO 交易趨勢也迅速傳導至 A 股。根據 Choice 數據，過去一周石油石化、有色金屬族群分別大漲 13.66% 和 13.42%，鋼鐵、煤炭、基礎化工漲幅超 7%，國防軍工、公用事業亦表現突出。

中國券商也密集發布研報解讀機會。光大證券的趙格格指出，A 股反映的本質是「稀缺性」資產重定價，中國在新能源、電力設備、戰略金屬等領域具有全球優勢，其戰略價值將系統性重估。

東吳證券的盧哲認為，短期油氣、有色、化工等漲價品是中上游主線，但流動性寬鬆後市場或重回 AI 敘事。