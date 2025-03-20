Fed按暫停 債市漲聲響 法人：樂迎親商政策落地 布局「複合債」躲川普亂流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-20 15:31

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聯準會昨 (19）日如預期維持利率不變，聲明指出對經濟前景擔憂加重、下修 2025~2027 年經濟成長率；2025 年核心通膨上修，官員預估年底前將降息 2 碼，且將自 4 月起放緩縮表速度，主要債市漲勢回應。法人表示：政策不確定時期，建議採取廣納非投資級債、投資級公司債和公債的精選收益複合債策略，以分散方式防禦下檔風險，亦可趁非投資級債市隨股市拉回時佈局。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅政策不確定性，造成聯準會決策的難度，然而若參考 2018~2019 年美中貿易戰經驗，美國製造業及投資活動受創，聯準會於 2019 年 7 月底開始採取預防性降息，成功避免經濟衰退。而今若相同情境再度上演，聯準會已有比當時高的利率空間可以再降息救市，為債市撐起升機。值此政策不確定時期，建議採取廣納非投資級債、投資級公司債和公債的精選收益複合債策略，以分散方式防禦下檔風險。亦可趁非投資級債市隨股市拉回的時機，伺機低接以分享更高殖利率機會。

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富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，川普重返白宮後，市場焦點先放在關稅政策和政府效率部 (DOGE) 做法引發的擔憂，繼而造成消費者和企業信心下滑。然而，川普的減稅和放鬆監管乃其重大政見，未來隨著親商政策落實，可望提振市場信心並延續經濟成長。再者，考量關稅將推升通膨、且政府龐大財政赤字壓力仍存，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，此時宜以中短天期的高品質債為配置重點。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫 ‧ 華勒表示，儘管聯準會暫停降息以及關稅政策不確定性風險高，仍看好美國公司債市機會。因為美國經濟衰退風險仍低、企業違約率可望持續低於長期平均，投資人對收益型資產的需求仍強烈。然因未來隨著更多政策明朗化後，市場表現分化的程度會擴大，需要有主動管理的專業團隊嚴選持債、管控風險並爭取收益機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金為複合債券型基金，截至 2 月底持債到期殖利率為 6.01%，平均 4.97 年到期，投組以高品質債為多，並分散配置於美國公債、投資級公司債和非投資級公司債，可為投資人一站購足主要收益資產的核心選擇。