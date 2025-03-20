一文掌握Fed重點決策：年內估降息2次、4月起放緩縮表、川普關稅風險

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-20 03:50

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聯準會週三 (19 日) 一如市場預期，將基準利率維持在目前的 4.25%-4.5% 水準，預計川普關稅帶來的不確定性，將導致美國通膨上升，經濟成長放緩。

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

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重點一：估今年降息 2 次

聯準會維持利率不變，最新利率點狀圖顯示，官員們預計 2025 年降息幅度將達到 50 個基點，這意味著今年僅會降息 2 次，與去年 12 月的預期相同。

聯準會官員對降息幅度的看法分歧加大，19 位票委中，有 4 位認為 2025 年不會降息，4 位認為今年降息一次，9 位認為今年降息兩次，2 位認為降息三次。

聯準會官員對降息幅度的看法分歧加大 (圖：FOMC)

鮑爾於週三記者會指出，美國經濟整體強勁，聯準會貨幣政策處於「能夠降息、或按兵不動」的限制性狀態。

鮑爾稱：「如果經濟保持強勁，聯準會願意在較長時間內維持高利率，相反地，如果勞動力市場意外走弱，或者通膨下降速度快於預期，可相應地放鬆政策。」

重點二：聲明措辭變化

聯準會最新聲明增添「經濟前景的不確定性增加」的措辭，並刪除了實現就業和通膨目標的「風險大致平衡」的措辭。

鮑爾解釋，聲明刪除「風險大致平衡」措詞並非要發出某種訊號。

重點三：4 月起縮表

聯準會表示，將從 4 月開始減緩縮表速度，將美國公債的每月贖回上限從 250 億美元降至 50 億美元，而機構債券及抵押擔保證券的每月贖回上限則維持在 350 億美元。

這是 FOMC 自去年 6 月以來首次調整縮表，自 2022 年 6 月至去年底，聯準會已累計縮表近 2 兆美元。

放緩縮表速度，意味著聯準會政策立場略有放鬆，這對長期借貸成本和金融資產價值來說是個好消息。

聯準會預測年內降息 2 次、4 月起放緩縮表、川普關稅風險 (圖：REUTERS/TPG)

鮑爾在週三表示，如果減慢量化緊縮 (QT)，QT 跑道就會變長。他說，上次聯準會放緩 QT 時，人們真的很喜歡這種做法，可以放慢速度，持續更長時間。

鮑爾透露，聯邦政府債務上限導致財政部用於存放稅收等政府收入和支出款項的一般帳戶 (TGA) 餘額減少，促使聯準會討論放緩 QT。

重點四：反對票

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 投下反對票，否決維持資產負債表縮減速度的決定，這是自聯準會 9 月開始降息以來第三次出現異議。

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 表示：「華勒在量化緊縮政策上的不同意見引人注目，表明他對資產負債表政策的看法不一。他們之所以將財政部 QT 上限下調至 50 億美元，是為了在債務上限問題解決後，能夠重新加快縮減步伐。」

重點五：GDP 面臨下行風險 失業和通膨預期上升

聯準會本次會議修改了經濟預測，將 2025 年底的 PCE 通膨預期從去年 12 月預測的 2.5% 上調至 2.7%，並將 2025 年底的美國 GDP 成長預期從先前的 2.1% 大幅下調至 1.7%。

失業和通膨預期上升，經濟成長預期下調 (圖：FOMC)

聯準會預計，到 2025 年底失業率將上升至 4.4%，而先前預計為 4.3 %。

鮑爾表示，央行對 2025 年經濟成長放緩和通膨上升的預測在一定程度上相互抵消，這解釋了今年降息預測仍為兩次的原因。

鮑爾稱，美國經濟總體強勁，繼 2024 年下半年快速增長之後，消費者支出存在放緩跡象，聯準會將密切關注實體經濟數據疲軟的跡象。

儘管華爾街普遍上調經濟衰退的預期，鮑爾稱，出現如此嚴重的衰退可能性仍然不大。

重點六：川普關稅風險

美國與主要貿易夥伴之間的緊張關係加劇。美國總統川普本月稍早對來自加拿大、墨西哥和中國的商品加徵關稅。此後加拿大和中國也採取各自的反制措施。

川普對加墨部分進口產品的臨時關稅豁免將於 4 月 2 日到期，川普仍打算在 4 月 2 日向各個貿易夥伴實施對等關稅。

鮑爾承認，通膨預期上升的「很大一部分」來自關稅，但聯準會將與其他預測者合作，將「非關稅通膨」與「關稅通膨」區分開來。

他補充：「展望未來，新政府正在四個不同領域實施重大政策變革：貿易、移民、財政政策和放鬆管制。這些政策效應將對經濟和貨幣政策的走向產生重大影響。」

市場變化

聯準會決定公布後，道瓊週三收紅超 380 點，對政策敏感的 2 年期公債殖利率跌破 4%，金價攀升歷史高位，10 年期公債殖利率連續第三個交易日下滑。

華爾街分析

市場分析，聯準會聲明中警告經濟前景的同時認為「通膨仍處於高位」，這「不是」一個好的預兆。

高盛分析師 Whitney Watson 表示，聯準會謹慎以對是意料之中，因為官員們在觀望經濟形勢的發展。

她表示：「FOMC 對經濟成長和通膨的預測修正有點『停滯性通膨』的感覺。目前聯準會處於觀望模式，關注近期的經濟放緩是否會發展成更為嚴重的問題。」

LPL 經濟學家 Jeffrey Roach 稱，隨著央行總裁在美國關稅效應顯現前陷入『政策迷霧』，停滯性通膨威脅正在加大。