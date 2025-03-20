二度按兵不動！華爾街：Fed經濟預測顯示停滯性通膨特徵 鮑爾對關稅判斷具鴿派信號

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-20 10:10

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美國聯準會 (Fed) 周三 (19 日) 一如預期維持聯邦基準利率不變，並公布最新經濟預測，華爾街最新分析指出，預測中的「停滯性通膨特徵」跟主席鮑爾對關稅衝擊是暫時性的判斷，具有鴿派信號。

此外，鮑爾對密西根大學通膨預期調查的否定，也被認為是推動市場樂觀情緒的關鍵，「可從中看見 Fed 看跌選擇權的影子」。

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Fed 周三更新後的利率點陣圖顯示，今年底前預計將再降息兩次，但委員會內部存在較大預測分歧，相比去年 12 月的預測更加鷹派。

但市場仍從 Fed 經濟預測摘要 (SEP) 和鮑爾談話中嗅到「鴿派」味道，帶動美股周三反彈，創 2022 年以來最好的 Fed 決議日表現。

高盛指出，SEP 中最引人注目的變化是具有「停滯性通膨特徵」，主要體現在今年實質 GDP 預期明顯下調至 1.7%，此前為 2.1%，明年亦從 2% 下調至 1.8%，而通膨預期則上調，今年核心個人消費者支出 (PCE) 從 2.5% 上調至 2.8%。

瑞銀也說，這是鴿派的，因為這意味著「Fed 認為關稅可能是對通膨的一次性衝擊」，但示警稱低於趨勢的 GDP 仍導致通膨上升，這對任何經濟體來說都不是好消息。中值預測還顯示，今年美國失業率將上升至 4.4%，高盛稱之為「關稅效應」。

相比之下，鮑爾記者會發言更為鴿派。他將基於調查的通膨預期與貿易、移民和財政政策變化聯繫起來，並重申不急於調整利率。

當被問及是否會對「一次性衝擊」視而不見，鮑爾稱只要長期預期保持穩定，就會這樣做。

值得注意的是，鮑爾在記者會上對密西根大學通膨預期調查的強烈否定，被認為是推動市場樂觀情緒的關鍵。密西根大學上周公布的 1 年通膨預期初值 4.9%，創 2022 年來新高，5 年通膨預期初值為 3.9%，創 1993 年來最高。

鮑爾表示，長期通膨預期是穩定的，並特別提到紐約聯準銀行通膨預期調查和 5 年期 5 年遠期通膨率來駁斥密西根大學調查中的「異常值」。

鮑爾還說：「經濟成長放緩恐抵消與關稅相關的通膨。」

瑞銀將 Fed 整體資訊總結為「收益率下降，股票上漲，或可以從中看見 Fed 看跌選擇權的影子」。雖然不完全是市場所期望的「Fed 看跌選擇權」，但 Fed 的行動比市場預期的更為鴿派。

高盛認為，市場似乎找到反彈的理由，至少是暫時的，鮑爾發言說出「正確的話」，也就是密西根大學通膨預期是一個異常值，數據仍相當穩固，經濟衰退風險增加，但仍不高。