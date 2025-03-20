Fed轉鴿市場資金回歸理性 哪種ETF兼顧收益與避險？法人說「這種」債券正香

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-20 20:53

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美國聯準會（Fed）在最新的 FOMC 會議中維持利率水準不變，市場對於降息的期待逐漸升溫，最快可能於 5 月啟動降息。富蘭克林華美投信指出，整體經濟維持溫和成長態勢，Fed 政策趨於謹慎，市場資金逐漸回歸理性，投資級債券成為當前市場環境下兼顧收益與風險的首選標的。

富蘭克林華美投信 FT 投資級債 20+ ETF（00982B-TW）基金經理人洪慧珊表示，美國經濟展現韌性，通膨仍往 Fed 2% 目標邁進，就業市場穩健，顯示經濟基本面良好。市場預期今年 Fed 將降息兩碼，政策轉向的預期已逐漸升溫。

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美國 10 年期公債殖利率從高點 4.79% 回落至 4.3% 左右，反映市場對川普政策的不確定性，產生風險趨避需求；此外，目前美國 10 年公債殖利率為 4.24%，相對利率水準仍高於去年首次降息的水準。

「投資人現已不再隨政策風向劇烈波動，而是更專注於經濟基本面數據。」洪慧珊指出，在利率波動趨緩、降息預期升溫的環境下，長天期債券投資價值顯著提升，尤其降息初期，債券價格上漲空間可觀。

相較於美國公債，投資級公司債特別是 BBB 級債券成為市場焦點。洪慧珊表示，目前 BBB 級債券殖利率達 6.15%，較 AAA 級債券高出近 90 個基點，收益潛力明顯。

「BBB 級債券是進可攻退可守的投資標的，」洪慧珊強調，在 Fed 降息環境下，BBB 級債券不僅收益率高於 AAA 級債券和美國公債，信用風險也在可控範圍內，是追求穩健收益投資人的理想選擇。

展望後市，洪慧珊認為，儘管美國經濟韌性支撐市場穩定，但政治和地緣風險仍存，債券作為防禦性資產的角色愈加重要。針對不同族群，洪慧珊建議小資族可採股 7 債 3 配置，壯年族股 5 債 5，銀髮族則適合將債券比重提高至 75%。