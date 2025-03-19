美銀執行長：今年經濟成長沒這麼糟 Fed應該按兵不動

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-19 22:30

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美國銀行 (BAC-US) 執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 於周三 (19 日) 表示，儘管市場對美國經濟成長充滿疑慮，消費者仍然持續消費，預估今年的經濟成長將穩定雖然略顯放緩。他認為聯準會 (Fed) 應該繼續保持利率不變，並對降息持謹慎態度。

儘管根據調查顯示消費者信心處於近 3 年的低點，並且對通膨的擔憂上升，莫尼罕在接受《CNBC》的《Squawk Box》節目訪問時指出，消費數據顯示消費者依然在持續消費，雖然消費型態從商品轉向服務領域。

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他表示：「我們現在正處於這樣一個典型時刻…… 儘管消費者的情緒顯得悲觀，但如果你仔細看看他們的實際行為，會發現他們仍在消費，這意味著經濟表現會比預期的更好。」

從數據角度來看，莫尼罕預測今年的國內生產毛額 (GDP) 成長將達到 2% 左右，略低於近年 3% 的成長水準。放緩的部分原因來自川普的關稅政策，莫尼罕估計這些關稅將在短期內削減約 0.4 個百分點的成長，直到經濟調整過來。然而，他認為 2% 的成長率是「趨勢成長」，這是美國自金融危機以來一直努力達到的目標。

莫尼罕強調，現在看到消費者依然保持強勁，這對經濟應該有利。他補充道：「雖然市場上有很多問題，但我們現在談論的不是將來可能發生的事情，而是眼下發生的事情，消費者在今年初仍然表現出較強的消費能力。」

與此同時，Fed 稍晚將宣布其最新的利率決策。市場普遍預期此次會議不會降息，並且莫尼罕支持美銀的預測，即 Fed 不僅此次會議將保持利率不變，預計在 2026 年之前將繼續維持現行政策。

莫尼罕說：「我認為 Fed 應該對降息保持謹慎，因為我們尚不清楚關稅的影響。」他指出：「Fed 或許會想保留過去一年來積累的政策空間，不必急於在經濟增長 2% 的情況下試圖刺激經濟。」