Fed利率不變 放緩縮表步伐 下調2025年經濟成長預測

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-20 02:05

‌



聯準會 (Fed) 週三 (19 日) 宣布連續第二次會議維持政策利率不變，暗示今年晚些時候仍可能降息，但下調 2025 年經濟成長預測。

因通膨持續存在而且市場預期川普關稅策略可能導致經濟放緩、物價上漲，聯準會一如市場預期，將基準利率維持在目前的 4.25%-4.5% 水準。

‌



聯準會最新聲明中指出，經濟持續以穩健的步伐擴張，並重申通膨仍然「略高」。

聲明提到：「失業率穩定在低水平，勞動力市場狀況仍然穩健」，「委員會非常關注其雙重使命所面臨的風險。」這與之前聲明的「實現就業和通膨目標的風險大致平衡」有所不同。

值得關注的是，聯準會週三以 11 票贊成比 1 反對的票數，決定下個月起放緩縮減資產負債表 (縮表) 的步伐，每月僅縮減 50 億美元的美債，而非先前 250 億美元規模。

這是 FOMC 自去年 6 月以來首次調整縮表，自 2022 年 6 月至去年底，聯準會已累計縮表近 2 兆美元。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 投下了唯一反對票，他傾向於維持先前縮表的速度。

短期聯邦資金利率目前中位數為 4.4%，預計今年將降至 3.9%，2026 年將降至 3.4%，2027 年將降至 3.1%。

3 月最新利率點陣圖 (圖片：FOMC)

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 19 位票委中，有 4 位認為 2025 年不會降息，4 位認為今年降息一次，9 位認為今年降息兩次，2 位認為降息三次。

聯準會還預測，2025 年經濟成長將放緩，通膨率仍將高於 2% 的目標，預計 2025 年底個人消費支出 (PCE) 通膨率為 2.7%，高於去年 12 月預測的 2.5%；核心通膨率為 2.8%，高於先前預期的 2.5%。

聯準會下調今年經濟成長預期 (圖片：FOMC)

聯準會預計 2025 年 GDP 成長率為 1.7%，而去年 12 月預測為 2.1%；長期成長率為 1.8%，與先前預測相同。

同時，聯準會預計 2025 年底失業率為 4.4%，而高於先前預測的 4.3%。