〈美股盤後〉Fed維持今年降息預測 標普那指彈升超1%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-20 05:25

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聯準會宣布利率政策不變，儘管預期通膨升溫，仍預測今年有兩次降息，美股主指週三 (19 日) 集體收紅。

標準普爾 500 指數升超 1%，創自去年 7 月以來、聯準會決議日的最大漲幅。那斯達克也漲超 1%，創自去年 11 月 7 日 (即總統大選結束後兩天) 以來聯準會決議日的最佳單日表現。

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聯準會連續第二次會議決定維持利率在 4.25% 至 4.50% 之間不變，官員們仍然預計今年將降息兩次，也預測 2025 年經濟成長將會放緩、通膨將會上升，顯示出川普政府關稅戰所帶來的負面影響。

同時，聯準會下月起將放緩縮表速度，將美國公債的每月贖回上限從 250 億美元降至 50 億美元，而機構債券及抵押擔保證券的每月贖回上限則維持在 350 億美元。

鮑爾於週三記者會上指出，美國經濟整體強勁，出現嚴重的衰退可能性仍然不大，聯準會貨幣政策處於「能夠降息、或按兵不動」的限制性狀態。

美股週三 (19 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 383.32 點，或 0.92%，收 41,964.63 點。

那斯達克指數上漲 246.67 點，或 1.41%，收 17,750.79 點。

S&P 500 指數上漲 60.63 點，或 1.08%，收 5,675.29 點。

費城半導體指數上漲 45.51 點，或 0.99%，收 4,634.53 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 235.88 點，或 1.99%，收 12,085.93 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王普遍收紅。Meta (META-US) 上漲 0.29%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.20%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.00%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.41%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.36%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.21%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.77%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收紅 1.81% 至每股 117.52 美元，輝達執行長黃仁勳週三表示，關稅負面影響短期內不會造成任何重大損害，輝達持續在美國投資，合作夥伴正一同將製造業帶到美國，因此相信在短期內，不會有太大影響。

英特爾 (INTC-US) 週三暴跌 6.94% 至每股 24.12 美元。台積電法人董事劉鏡清表示，董事會從未討論「接手英特爾」，並形容兩家公司像是柴油跟汽油，很難混在一起燒，這是有難度的。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 收高 4.68% 至每股 235.86 美元。特斯拉已獲得加州首個必要批准，可能在該州開展無人駕駛計程車服務。

波音 (BA-US) 勁揚 6.84% 至每股 172.62 美元。波音財務長 Brian West 表示，公司的營運業績正在改善，3 月份的 737 MAX 交付量應與 2 月份相當，顯示市場需求依然強勁。

華爾街分析

哈里斯金融集團執行合夥人 Jamie Cox 表示： 「這對市場來說是一個好消息。人們擔心關稅會破壞央行降息路徑，但透過放緩縮表，這仍然是政策寬鬆。」

Advisors Asset Management 執行長 Scott Colyer 解析：「交易員看到了停滯性通膨的擔憂，因為官員們仍在寬鬆政策。聯準會向市場發出訊號，如果經濟增長受到關稅和失業率上升的打擊，聯準會正在提前應對未來可能出現的任何流動性問題。」