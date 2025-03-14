巴菲特向股民發出逾1000億美元警告
鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-14 11:00
當股神巴菲特的波克夏公司採取重大舉措時，市場會密切關注，因為大多數時候，這位「奧馬哈先知」舉動是整體市場走向的關鍵晴雨表，例如，巴菲特 2024 年向股民發出逾 1000 億美元的警告。
2024 年，波克夏出售價值 1,340 億美元的股票。該公司還在 2023 年賣出 340 億美元，並在 2022 年買入 340 億美元。
截至 2024 年底，波克夏還持有約 3,180 億美元的現金和現金等價物，約為一年前持有規模的兩倍。
當馬斯克 (Elon Musk)、貝佐斯 (Jeff Bezos)、祖克柏 (Mark Zuckerberg)、佩奇 (Larry Page)、比爾 · 蓋茨 (Bill Gates)、艾利森 (Larry Ellison)、阿爾諾 (Bernard Arnault) 和麥可 · 戴爾 (Michael Dell) 的投資組合中損失數十億美元時，巴菲特卻坐擁超過 3000 億美元的現金儲備，並未受到股市崩盤的影響。
此外，正如波克夏在最近的一封股東信中所說：「波克夏永遠不會傾向於擁有現金等價資產，而傾向於擁有優秀企業，無論是控股還是部分控股。」
從各方面因素來看，巴菲特在去年很難找到穩健的股票，因此反而手上握有更多現金，這對華爾街來說是一個非常明確的警告。
自 2010 年以來，巴菲特的賣入股票回報率年均達 11%。同期，標準普爾 500 指數自 2010 年以來的累積報酬率，年平均為 13%。
由於該公司 2024 年的賣出股票套現 1,340 億美元，可以假設 2025 年的銷售額也可能低於平均值。
市場分析指出，若投資人正在這個瘋狂市場中尋找機會，謹記一點是，當波克夏前一年為淨買家時，標準普爾 500 指數的總回報率為 141%。當波克夏在前一年淨賣家時，該指數回報率約為 93%。
巴菲特的行動及其歷史數據顯示，2025 年股票收益可能會低於均值，特別在貿易戰、通膨擔憂以及對潛在經濟衰退擔憂日益加劇的情況之下。
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