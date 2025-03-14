巴菲特向股民發出逾1000億美元警告

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-14 11:00

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當股神巴菲特的波克夏公司採取重大舉措時，市場會密切關注，因為大多數時候，這位「奧馬哈先知」舉動是整體市場走向的關鍵晴雨表，例如，巴菲特 2024 年向股民發出逾 1000 億美元的警告。

2024 年，波克夏出售價值 1,340 億美元的股票。該公司還在 2023 年賣出 340 億美元，並在 2022 年買入 340 億美元。

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截至 2024 年底，波克夏還持有約 3,180 億美元的現金和現金等價物，約為一年前持有規模的兩倍。

巴菲特卻坐擁超過 3000 億美元的現金儲備，並未受今年股市崩盤的影響 (圖：REUTERS/TPG)

當馬斯克 (Elon Musk)、貝佐斯 (Jeff Bezos)、祖克柏 (Mark Zuckerberg)、佩奇 (Larry Page)、比爾 · 蓋茨 (Bill Gates)、艾利森 (Larry Ellison)、阿爾諾 (Bernard Arnault) 和麥可 · 戴爾 (Michael Dell) 的投資組合中損失數十億美元時，巴菲特卻坐擁超過 3000 億美元的現金儲備，並未受到股市崩盤的影響。

此外，正如波克夏在最近的一封股東信中所說：「波克夏永遠不會傾向於擁有現金等價資產，而傾向於擁有優秀企業，無論是控股還是部分控股。」

從各方面因素來看，巴菲特在去年很難找到穩健的股票，因此反而手上握有更多現金，這對華爾街來說是一個非常明確的警告。

巴菲特的行動及其歷史數據顯示，2025 年股票收益可能會低於均值 (圖：REUTERS/TPG)

自 2010 年以來，巴菲特的賣入股票回報率年均達 11%。同期，標準普爾 500 指數自 2010 年以來的累積報酬率，年平均為 13%。

由於該公司 2024 年的賣出股票套現 1,340 億美元，可以假設 2025 年的銷售額也可能低於平均值。

市場分析指出，若投資人正在這個瘋狂市場中尋找機會，謹記一點是，當波克夏前一年為淨買家時，標準普爾 500 指數的總回報率為 141%。當波克夏在前一年淨賣家時，該指數回報率約為 93%。