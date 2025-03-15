巴菲特：壞消息永遠是投資人最佳好友

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-15 12:10

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經濟衰退、通膨擔憂及政策不確定性令華爾街緊張不安，美股近期再次遭受重創，那斯達克指數甫跌至 2020 年以來的最低，標準普爾 500 自 2 月高位以來深陷虧損。

如果歷史可以作為借鏡的話，華倫巴菲特的經驗是，現在不是恐慌的時候，而是需要關注的時候。

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巴菲特在 2008 年《紐約時報》 發表過一篇專欄文章「跟我一起買美股」正在網路上被世人瘋傳。他這幾十年來一直提醒投資人，壞消息往往是他們最好的機會。

2008 那一年，市場正在暴跌，恐慌情緒達到歷史最高，但巴菲特仍在買入，把金融市場的恐慌期視為抄底的機會。

因為正如股神所說，壞消息永遠是投資人最好的朋友，經濟衰退導致股價下跌，為長期投資人提供了以折扣價購買優秀公司股票的機會。

訣竅不在於預測市場下一步的走勢，而是了解價格和價值之間的差異。

巴菲特一直否認把握市場時機的想法，「未來幾天、幾週和幾個月股市會下跌嗎？這是一個錯誤的問題…… 主要是因為它完全無法回答。真正重點是，股票的售價是否低於其價值。」

2008 年巴菲特發表專欄文章後，標準普爾 500 指數持續深跌，又下跌了 26%，直到 2009 年 3 月才終於復升，而那些聽從巴菲特建議並在混亂時期買入股票的人，卻在隨後幾年裡獲得巨額收益。

巴菲特有一個簡單的規則，投資要「在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼」，從經濟大蕭條到 2008 年金融危機，再到新冠疫情，每個重大市場崩盤，歷史一次又一次地證明他是對的。

波克夏 2020 年股東大會上，巴菲特將恐懼視為病毒本身，「恐懼是您可以想像得到最具傳染性的疾病，它令病毒看來像個謹慎的賭徒 (piker)。」

巴菲特將恐懼視為病毒本身 (圖：REUTERS/TPG)

巴菲特曾表示：「當你購買股票時，你必須做好準備，如果你還沒準備好承受股價下跌 50%，你就不應該投資。」

儘管許多投資人爭相以現金尋求安全，巴菲特卻對此發出警告。他在 2008 年寫道：「如今持有現金等價物的人感到很安心。但他們不應該這樣。」通膨會侵蝕現金的價值，而股票幾乎總是隨著時間的推移而表現出色。

儘管如此，儘管巴菲特對持有現金的厭惡眾所周知，但波克夏目前持有的現金高達創紀錄的 3,500 億美元。