日本全國平均地價連4年上漲 漲幅創34年新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-19 14:10

‌



日本國土交通省周二 (18 日) 公布的調查數據顯示，截至今年 1 月 1 日，日本全國平均地價已連續四年呈現上漲趨勢，整體平均地價較前一年上漲了 2.7%，創下自 1991 年以來最大漲幅，較前一年度增加了 0.4 個百分點。

這項數據是基於對全國 26000 個地點的年度調查結果。觀光業的蓬勃發展以及半導體工廠的興建，被認為是推動地價上漲的主要原因。

‌



從各用途來看，住宅用地的平均價格上漲了 2.1%，同樣連續 4 年呈現增長。商業用地的平均價格漲幅更高，達到 3.9%，同樣是連續第 4 年上漲。

值得注意的是，超過一半的日本農村地區的地價在過去 33 年來首次出現上漲。

政府數據顯示，這是由於日本的經濟復甦擴及到資產價值。國土交通省表示，全國所有類別的土地價格，以及住宅用地和商業用地的價格均連續四年上漲，這得益於入境旅遊的蓬勃發展以及低利率支撐的堅挺住房需求。

在本次調查中，價格上漲的地點達到 6706 處，約占 13405 個評估地點的 50%。上一次農村地區地價如此廣泛上漲是在 1992 年，即日本資產泡沫時期剛過不久，當時有 63.5% 的調查地點呈現上漲。

在漲幅最顯著的地區中，北海道富良野市的部分地區住宅用地價格飆升了 31.3%。長野縣白馬村的一個地區也緊隨其後，漲幅達到 29.6%。這兩個地點都深受國內外遊客歡迎，對度假屋和公寓的需求不斷增長。

商業用地方面，北海道千歲市的一個地區漲幅最大，達到驚人的 48.8%。這是因為日本半導體製造商 Rapidus 正在該地興建一座先進的半導體工廠。隨著工廠的建設，對出租公寓、辦公室和酒店的需求正在上升。

與農村地區形成對比的是，包括東京、大阪和名古屋三大都市圈在內的全國住宅用地平均價格上漲了 2.1%，而商業用地則上漲了 3.9%。三大都市圈所有類別的平均地價更是大幅上漲了 4.3%，其中住宅用地增長 3.3%，商業用地增長 7.1%，均超過了前一年的漲幅。數據顯示，由於外國遊客的影響，全國 47 個都道府縣中有 34 個的商業用地價格有所上漲。

儘管全國地價普遍上漲，但石川縣因 2024 年元旦襲擊能登半島的強烈地震而遭受了最嚴重的地價下跌。

從個別地點來看，位於東京銀座的 Yamano Music Co. 總店連續第 19 年成為全國地價最高的地區，每平方公尺達到 6050 萬日元 (約 40.7 萬美元)，較去年同期上漲了 8.6%。