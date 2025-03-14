進軍日本！小米下周二在琦玉開第1間「小米之家」 今年擬開5到10間

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-14 15:00

‌



小米集團 (01810-HK) 在周四 (13 日) 新產品發佈會上宣佈，將在日本埼玉縣開設兩間「小米之家」，首間將於下周六 (22 日) 在永旺夢樂城浦和美園開業，第二家將於 4 月 5 日在永旺夢樂城川口。小米希望借助自身在日本排名第五的智慧手機品牌影響力，將在中國推出的智慧手機和家電結合的「智慧家居」商業模式引入日本。

去年，小米在日本的「澀谷 PARCO」開設了限定期限的門市，據說到店人數和銷售額都超出預期。小米認為，實體店的效果得到了驗證，於是決定發起開店攻勢。

‌



小米日本法人副社長鄭彥透露，小米考慮在全日本開展業務，將在日本開設智慧手機和家電的實體店，門市將經營 160 多種產品，打算在今年開設 5 到 10 家門市，同時也在考慮銷售空調等大型家電。

鄭彥還說，目的是讓顧客體驗以智慧手機為中心的家電聯動。

根據研調機構數據，2024 年，小米手機全球出貨量達 1.68 億支，市占率達 13.6%，暫低於三星和蘋果，是全球第三大手機廠商，也是中國第一大手機廠商。

此外，小米手機全年增速達到 15.4%，遠高於三星、蘋果等競爭對手，而在日本，小米手機去年在日本出貨量市占率為 4.7%，居日本市場第五名。