科技七雄灰頭土臉 高盛下調標普500指數預期

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 10:02

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近期高盛發布一份關於美股標普 500 指數的分析報告，指出受多種因素影響，股市波動加劇，因此下調了標普 500 的每股收益（EPS）和估值預期。

高盛的報告顯示，在過去三週內，標普 500 指數從歷史高點大跌 9%，其中被稱為「科技七雄」的股票價格大幅下挫 14%，本益比從 30 倍降至 26 倍，對指數的修正跌幅貢獻超過一半。相較之下，去年「科技七雄」對指數的總報酬率貢獻超一半，達到 25%。同期，等權重指數（SPW）代表的典型股票價格下跌了 6%，本益比從 17 倍降至 16 倍，較 11 月底的歷史高點低了 8%。

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市場下跌的主要原因包括政策不確定性上升（與關稅相關）、經濟成長前景的擔憂以及頭寸平倉，尤其是對沖基金的平倉行為。

高盛將 2025 年底標普 500 指數的目標從 6500 點下調至 6200 點，反映出其對預期本益比倍數的 4% 下調，從 21.5 倍降至 20.6 倍。新的目標意味著在今年剩餘時間內，股價有 11% 的上漲空間，這與年初的預期回報率相近，但起點更低。

同時，高盛將 2025 年自上而下的每股收益成長預測從 9% 下調至 7%，而 2026 年的預期則維持在 7% 不變，新的每股收益預期分別為 262 美元（之前為 268 美元）和 280 美元（之前為 288 美元），均低於市場預期共識。

這項修訂反映了美國經濟團隊下調 GDP 成長預測、更高的關稅稅率假設以及更高的不確定性，這通常與更高的股權風險溢價有關。

高盛認為，股市要復甦，至少需滿足以下三個條件之一：

一、美國經濟活動前景改善，例如成長數據變好或關稅政策改變。

二、股票估值或週期性與防禦性股票的市場定價所反映的經濟增長遠低於基線預測。

三、投資者頭寸處於低位。

近期經濟政策不確定性指數急劇上升，引發投資人對潛在衰退影響的擔憂。歷史數據顯示，自二戰以來的 12 次經濟衰退中，標普 500 收益中位數從高峰到谷底下降了 13%，而指數水準通常從高峰下跌 24%。不過，在非衰退時期，若經濟和收益持續成長，標普 500 的回檔通常被視為買進機會，這也是高盛的基礎情境假設。

在投資策略方面，高盛建議投資人持有「抗敏感」股票，這些股票對當前市場波動的主要驅動因素不敏感。

高盛篩選出 45 家對美國經濟成長、貿易政策風險和人工智慧相關市場定價敏感度最低的公司，這些公司的股價近期受到上述因素的影響較小，且過去十年的獲利成長穩定性高於平均水準。

高盛 45 家低敏名單

同時，投資人也應關注被拋售的低價股，對沖基金的部位平倉導致部分股票價格下跌，投資人可關注這些被低估的股票。高盛列出了 Hedge Fund VIP 籃子和 AI Phase 3 籃子中 24 支較 52 周高點跌幅超 15%，且交易本益比等於或低於 3 年中位數的股票。

24 支較 52 周高點跌幅超 15% 的股票

此外，擔心經濟衰退風險的投資者可持有高盛的穩定成長籃子（GSTHSTGR）股票，該籃子包含 50 支過去十年息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增長最穩定的標普 500 股票，年初至今的回報率為 1%。