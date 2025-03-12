安大略省長福特威脅中斷美國電力輸送 斥關稅引發「川普衰退」

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-12 01:10

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加拿大安大略省長福特 (Doug Ford) 周二 (11 日) 接受《CNBC》節目《Money Movers》採訪時警告，如果經濟陷入衰退，將責任歸咎於美國總統川普。他說：「如果我們進入衰退，那麼這將被稱為『川普衰退』(Trump Recession)。」

此番言論源於川普宣布將把對加拿大鋼鐵和鋁的進口關稅提高至 50%，作為回應安大略省對輸往美國的電力徵收 25% 附加稅的措施。這一舉措將影響約 150 萬美國消費者。川普的關稅舉措引發美股波動，當日道瓊工業平均指數一度下跌超過 500 點。

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福特在接受訪問時表示，如果川普繼續發動貿易戰，他將不排除切斷對美國的電力出口。他強調：「這是我最不想做的事，我希望能更多地向美國出口電力，支持我們最親密的盟友和鄰國。」但他也明言，這是安大略省手中的一項「工具」，如果川普繼續傷害加拿大和安大略省家庭，將不會猶豫使用這項措施。

福特呼籲川普撤銷自重新進入白宮以來對加拿大徵收的關稅。他表示：「他 (川普) 所做的就是傷害市場，股市正在下跌、消費者信心下降、通膨上升，如果這樣下去，工廠將關閉，汽車裝配線將停工，這一切到底是為了什麼？」

福特還表示，川普對加拿大發動了「無端攻擊」，並強調這種混亂必須停止。

在川普回應福特威脅切斷電力輸送的言論時，他在 Truth Social 上發文指出：「我們的國家為何要允許其他國家供應我們的電力，即使是小範圍的？這些決策是誰做出的，為什麼要這麼做？難以想像加拿大竟然會低聲下氣，將電力這樣影響無辜人們生活的資源，作為談判的籌碼和威脅？」

川普表示，對此的「金融代價」將是龐大並將成為歷史書中的一部分。

一名川普政府高層官員向《CNBC》透露，川普尚未簽署將加拿大鋼鐵和鋁的關稅提高到 50% 的文件。該官員表示，川普希望通過提高關稅向加拿大「擲手套」(意指發起對抗或競爭) 施加壓力。