中國車協警告：馬斯克政治立場可能影響特斯拉銷量

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-10 19:32

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中國乘用車協會 (CPCA) 周一 (10 日) 警告，馬斯克的政治涉足可能會進一步損害特斯拉 (TSLA-US) 本已下滑的電動車銷量。該協會表示，儘管不關注國際政治，但特斯拉正被部分人視為有政治色彩，這對公司在短期內造成了影響。

協會秘書長崔東樹在周一的簡報中指出，作為一位成功的企業家，馬斯克應該努力擁抱 100% 的市場，對所有人保持友善，這樣每個人也會對他友好。然而，如果馬斯克在政治上表態，可能會造成一半人支持他，而另一半人則不會，這樣的分裂會對銷售產生風險。

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特斯拉的股價曾在川普當選美國總統後大幅上漲，市場預期馬斯克與新政府的關係將為特斯拉帶來利多。然而，隨著投資人將焦點轉回特斯拉的銷量問題，特斯拉股價最近經歷了創紀錄的七周連續下跌。這一情況加劇了電動車行業的普遍衰退，並且特斯拉在主要市場的銷量繼續下滑。

歐洲市場方面，特斯拉在德國的銷量在今年前兩個月暴跌 71%，部分原因是馬斯克在大選前支持了極右政黨「德國另類選擇黨」(AfD)；同時，法國的交付量也下降了 44%。此外，特斯拉在中國的出貨量在 2 月份急劇下滑 49%。崔東樹將此降幅歸因於當時正處於 Model Y 升級的慢銷期。