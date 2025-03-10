中國車協警告：馬斯克政治立場可能影響特斯拉銷量
鉅亨網編譯段智恆 2025-03-10 19:32
中國乘用車協會 (CPCA) 周一 (10 日) 警告，馬斯克的政治涉足可能會進一步損害特斯拉 (TSLA-US) 本已下滑的電動車銷量。該協會表示，儘管不關注國際政治，但特斯拉正被部分人視為有政治色彩，這對公司在短期內造成了影響。
協會秘書長崔東樹在周一的簡報中指出，作為一位成功的企業家，馬斯克應該努力擁抱 100% 的市場，對所有人保持友善，這樣每個人也會對他友好。然而，如果馬斯克在政治上表態，可能會造成一半人支持他，而另一半人則不會，這樣的分裂會對銷售產生風險。
特斯拉的股價曾在川普當選美國總統後大幅上漲，市場預期馬斯克與新政府的關係將為特斯拉帶來利多。然而，隨著投資人將焦點轉回特斯拉的銷量問題，特斯拉股價最近經歷了創紀錄的七周連續下跌。這一情況加劇了電動車行業的普遍衰退，並且特斯拉在主要市場的銷量繼續下滑。
歐洲市場方面，特斯拉在德國的銷量在今年前兩個月暴跌 71%，部分原因是馬斯克在大選前支持了極右政黨「德國另類選擇黨」(AfD)；同時，法國的交付量也下降了 44%。此外，特斯拉在中國的出貨量在 2 月份急劇下滑 49%。崔東樹將此降幅歸因於當時正處於 Model Y 升級的慢銷期。
儘管如此，中國整體汽車市場在 2 月份年增 26%，其中電動車和混合動力車的銷量成長 80%。這一成長主要受惠汽車以舊換新的補貼重新啟動以及農曆新年假期影響。
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