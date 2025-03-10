英國法院判IBM勝訴 LzLabs違反技術授權協議

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-10 20:18

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IBM(IBM-US) 周一 (10 日) 在倫敦法院贏得與美國科技企業家及慈善家摩爾 (John Moores) 旗下公司 LzLabs 的訴訟，這家 IT 巨擘指控該公司竊取商業機密。

IBM 向位於瑞士的 LzLabs 及其兩個英國子公司，以及最終擁有者摩爾提起訴訟，指控他們在倫敦高等法院的案件中涉及盜竊。摩爾曾擁有美國職業棒球大聯盟的聖地牙哥教士隊，並於 1980 年創立了資訊科技公司 BMC Software。

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IBM 表示，LzLabs 的英國子公司 Winsopia 於 2013 年購買了一台 IBM 大型主機 (Mainframe)，並與 IBM 達成授權協議，然而該公司利用該授權反向工程 / 逆向工程 (Reverse-engineer)，破解 IBM 的主機軟體。

LzLabs 和摩爾對此訴訟進行抗辯，辯稱 LzLabs 經過近十年的開發，獨立研發了自己的軟體，並未非法使用 IBM 的授權軟體。

然而，高等法院最終大部分支持 IBM 的立場，法官 Finola O"Farrell 在書面裁決中指出，Winsopia 違反 IBM 軟體授權協議，並且「LzLabs 和摩爾先生非法促成這些違約行為」。

此裁決是基於去年的審判結果，旨在確定被告是否對 IBM 承擔責任，並計劃在後續進行進一步聽證，討論賠償事宜。