紐約Fed調查：消費者悲觀情緒升溫 長期通膨預期穩定

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 01:00

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美國紐約聯準銀行 (New York Fed) 周一 (10 日) 公布最新單月調查顯示，美國消費者預期短期內通膨會略微上升，並對自身財務狀況變得更加悲觀。

調查顯示，2 月美國消費者對未來一年的通膨預期中位數微升至 3.1%，較 1 月的 3% 有所攀升。對於三年和五年後的通膨預期則維持在 3% 的穩定水準，這是聯準會 (Fed) 決策者密切留意的數據，這次調查結果或許能讓官員感到一定的安慰。

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通膨預期特別重要，因為川普的政策，包括對移民的打擊和對美國最大貿易夥伴徵收關稅，可能會威脅到經濟成長並加劇價格壓力。Fed 官員表示，如果消費者的長期通膨預期保持穩定，他們可能能夠「忽視」由關稅帶來的價格上漲。

報告顯示，美國人預期汽油、食品、醫療保健和租金的價格將增長得更快。消費者對經濟的信心也在逐漸減弱，並變得更加謹慎。

財務狀況與工作前景悲觀情緒上升

報告指出，美國家庭在 2 月表達更多的財務悲觀情緒，並且失業、拖欠和信貸可得性預期也顯著惡化。認為自己未來一年的財務狀況將會變差或大幅變差的受訪者比例上升至 27.4%，達到 15 個月來新高，而預期在未來三個月內錯過最低還款的機會也上升至 14.6%，這是自 2020 年 4 月以來的最高水準。

就業市場方面，工人對自己工作前景的看法也變得更加悲觀。預計明年辭職的平均機率——這通常是衡量消費者對勞動市場信心的指標——降至 17.6%，為 2023 年 7 月以來新低。失業後三個月內找到新工作的機率也有所下降，並且低於過去 12 個月的平均水準。

未來一年失業率將上升的機率上升至 39.4%，為 2023 年 9 月以來的最高。這一增幅在各個年齡層、教育程度和收入群體中普遍存在。