多頭分析師又上看跌標籤 特斯拉應聲挫逾5%

鉅亨網編譯許家華 2025-03-07 09:26

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特斯拉 (TSLA-US) 股價周四跌逾 5%，此前一位特斯拉多頭分析師預測其股票很快將再下跌，但該分析師對特斯拉的長期前景仍持樂觀態度。

Baird 分析師 Ben Kallo 周三將特斯拉標記為「看跌新選擇」。Baird 在認為股票即將上下波動時，會使用「新選擇（Fresh Pick）」的標籤。該消息以及整體市場的變動影響了特斯拉的股價，使其周三下跌 5.61%，收每股 263.45 美元，盤後續跌。今年迄今特斯拉已跌近 35%。相比之下，標準普爾 500 指數和道瓊工業平均指數僅分別下跌 1.8% 和 1%。

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Kallo 預期特斯拉第一季交付量將低於 387,000 輛，與 2024 年第一季實際交付數據相同，顯見其對第一季的擔憂。然而，Kallo 預計特斯拉全年汽車銷量將略高於 200 萬輛，不僅高於 2024 年的 180 萬輛，也略高於華爾街的預測。

雖然 Kallo 下調特斯拉目標價，從 440 美元降至 370 美元，但仍保持「買入」評級。他認為投資者應該為這一艱難時期做好準備，或耐心等待其過去。

Kallo 寫道：「Model Y 改版導致的生產停工使供應方的情況變得複雜，同時，馬斯克與川普政府的關係也給需求方增加了不確定性。但我們仍然將特斯拉視為長期的核心持股，並認為該公司在現實世界的人工智慧領域是領導者，但在第一季度交付報告之前，我們對短期持悲觀態度。」

一年前 Kallo 也曾做過相同的準確預期。Kallo 去年 1 月首次將特斯拉標記為「看跌新選擇」，當時股價約為 190 美元。他當時認為，德拉瓦州法院裁決馬斯克 560 億美元的天價薪酬方案無效，為股價帶來了壓力。隨後，他在 4 月初時撤回了「看跌新選擇」的標籤，當時股價接近 170 美元，但不到兩周後，該股便跌至 4 月 22 日的 52 周低點，低於 140 美元。