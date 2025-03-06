傳美國要求印度汽車進口零關稅 為特斯拉三度叩關鋪路

鉅亨網編譯許家華 2025-03-06 13:20

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目前，進口到印度的汽車稅率高達 110%，特斯拉執行長馬斯克曾批評這是全球最高的稅率之一。去年，特斯拉曾兩度計劃進入這個世界第三大汽車市場，但最終仍放棄計劃。馬斯克如今得到了美國川普總統的支持，川普在國會發表演講時重申了對印度高稅率的不滿，並威脅要採取對等行動。

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消息人士指出，美方的要求是希望印度在大多數行業的關稅降至零或微不足道，除了農業外。據悉，印度方面對於美國的要求並未強烈反對，並表示將在與當地產業協商後回應有關關稅的立場。

在川普與印度總理莫迪上個月的會晤後，兩國同意解決關稅爭端，並計劃在 2025 年秋季之前達成協議，目標是到 2030 年雙邊貿易額達到 5000 億美元。印度貿易部長皮尤什 · 戈亞爾正在美國進行為期近一周的訪問，並於週二會見了美國商務部長霍華德 · 盧特尼克，推進貿易談判。他還預計會見美國貿易代表詹米森 · 格里爾。

儘管印度不太可能立即滿足美國要求將汽車進口關稅降至零，但印度已經在為行業做好準備，以迎接更低的關稅體系，並開放市場競爭。上個月，印度政府與國內汽車製造商會面，討論任何可能的關稅減少以及他們對於立即降至零的擔憂。

印度的汽車市場每年生產 400 萬輛汽車，是全球最受保護的市場之一。當地汽車製造商曾反對降低關稅，認為這將削弱對本地製造的投資，因為進口產品將變得更便宜。塔塔汽車和馬欣德拉等公司特別反對降低電動車的進口關稅，認為這將影響他們在新興行業的投資。