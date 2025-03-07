關稅戰一天一變！那指回吐川普勝選以來全部漲幅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-07 11:28

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川普的貿易戰讓市場陷入混亂，美股納斯達克指數周四 (7 日) 下跌 2.61% 之後，已回吐了自川普勝選以來的全部漲幅，創下去年 9 月以來最差的一周表現。

投資人對關稅政策、低於預期的就業數據以及人工智慧 (AI) 市場降溫的擔憂，正在引發科技股的劇烈震盪，這一輪拋售顯示著科技業的重大轉向。

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過去兩年，科技股在 AI 熱潮的推動下表現強勁。 2023 年那斯達克指數大漲 43%，2014 年又上漲 29%，其中輝達 (NVDA-US) 和 Meta 等 AI 受益股表現尤為突出。然而，如今的市場風向正在改變。

摩根士丹利投資管理公司價值股投資聯合主管 Aaron Dunn 表示，市場對川普經濟政策的不確定性，加上投資者風險偏好的整體下降，導致了當前科技股的拉回。

Dunn 指出，市場正在撤出高風險投資，並轉向能夠應對政府政策波動的公司，「我們更希望關注那些能夠在各種市場環境下生存的『全天候』企業。」他還指出，未來的市場波動可能是「每日級別」。

投資人尤其擔心川普關稅政策帶來的成本上升，儘管白宮隨後將部分加拿大、墨西哥商品部分關稅豁免，但市場情緒依舊低迷。

今年以來科技巨頭的股價紛紛下挫，其中特斯拉表現最差，年初至今已下跌 35%，7 日更是暴跌近 6%。特斯拉的重挫特別引人關注，因為馬斯克在川普政府中扮演了重要角色。而馬斯克進入白宮後的第一個完整月份，也就是 2 月，卻是特斯拉自 2022 年以來股票表現最糟糕的一個月。

此外，輝達股價年初至今下跌 18%，本週更是大跌超 11%，跌至去年 9 月以來的最低點。

作為 AI 市場的關鍵推動力，輝達的 GPU 產品依賴全球供應鏈，儘管其晶片主要在台灣製造，但部分先進系統和整機產品則分別在墨西哥和美國生產。