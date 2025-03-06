CoreWeave否認微軟撤回合約 計劃進行市值350億美元IPO

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-06 23:10

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根據路透報導，即將上市的人工智慧 (AI) 雲端新創公司 CoreWeave 周四 (6 日) 表示，儘管英國《金融時報》(FT)報導指出微軟 (MSFT-US) 撤回部分與其的合約，但 CoreWeave 並未遇到任何合約取消的情況。

CoreWeave 的一位發言人對路透表示：「我們以與客戶的合作夥伴關係為榮，至今沒有任何合約取消或終止承諾的情況。任何相反的說法都是錯誤且具誤導性的。」

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《金融時報》援引知情人士消息報導，微軟因交付問題和未能按時完成交付，撤回了部分與 CoreWeave 的協議。然而，報導也指出，微軟仍保留與 CoreWeave 的一些持續合約，並且 CoreWeave 依然是微軟的重要合作夥伴。

根據 CoreWeave 的公司檔案，與微軟的合作占該公司 2024 年營收的 62%，即 12 億美元。該公司曾警告，來自微軟需求的任何負面變化或合作關係的變動，將對其業務造成不利影響。

CoreWeave 成立於 2017 年，獲得輝達 (NVDA-US) 支持，提供用於 AI 工作處裡的資料中心和高效能晶片，與微軟的 Azure 和亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 等雲服務提供商競爭。