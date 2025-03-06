〈美股早盤〉主要指數全面下挫 關稅不確定性、晶片股走跌影響

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-06 22:47

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美股主要指數周四 (6 日) 開盤齊挫，因為美國關稅引發的貿易戰不確定性給市場情緒蒙上陰影，而在 Marvell 黯淡財測引起投資人對人工智慧 (AI) 基礎設施需求放緩的擔憂後，晶片股一面倒，其中輝達 (NVDA-US) 開盤跌逾 3%、超微 (AMD-US) 跌近 2%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 550 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數跌逾 340 點或近 1.9%，標普 500 指數跌近 1.6%，費城半導體指數跌逾 3.0%。

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美股開盤前主要期貨走低，由於一系列不如預期的財報及中國在人工智慧 (AI) 領域的進展，市場情緒承壓，那斯達克 100 指數期貨下跌 1.6%、標普 500 指數期貨下跌 1.2%。

個股方面，Marvell Technology Inc.(MRVL-US) 盤前股價下跌約 18%，因其財報及營收預測未達投資人預期，此外網絡安全公司 CrowdStrike(CRWD-US) 的股價也下跌逾 2%，原因是其發佈的財報前景差於預期。MongoDB Inc.(MDB-US) 盤前也下跌 17%，因為該數據庫軟體公司發布令人失望的預測。

隨著阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 推出全新推理模型 QwQ-32B，聲稱能在較少數據的情況下與中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 一較高下的 AI 模型，晶片股再度承受壓力。這一消息加上不理想的財報結果，進一步削弱了投資人對美國公司在 AI 領域主導地位的信心。

巴黎 Group Richelieu 的首席投資長 Alexandre Hezez 表示：「顯然，阿里巴巴對市場情緒造成了影響。科技行業最近已經走弱，將 Marvell 的情況納入考量，對美國股票而言這是個相當不利的組合。」

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數據弱於預期，報 22.1 萬人，低於經濟學家預測的 23.3 萬人。美國公債殖利率保持穩定，美元則微幅下跌 0.2%。

與此同時，歐元兌美元在歐洲央行 (ECB) 如期宣布的 1 碼 (25 個基點) 降息並暗示其政策放寬周期即將結束後繼續上漲，最高一度升值 0.5%。

歐洲斯托克指數 (Stoxx 600) 在 ECB 聲明後進一步下跌，跌幅最高達 0.9%。市場已受到整個歐洲區域債券殖利率大幅上升的壓力，尤其是在德國本周宣布將額外支出數千億歐元的計畫後。

德國的支出計畫導致德國公債本周三出現自 1990 年以來最差的交易日，且賣壓延續至第二天。

截至台北時間周四（6 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.10%，至每股 235.51 美元

天風國際證券分析師郭明錤發布蘋果首款折疊 iPhone 預測。他表示，第一代折疊 iPhone 預計售價在 2,000-2,500 美元以上；最終規格在第二季定案，第三季正式開案，預計在明年第四季量產。折疊 iPhone 2 代預計在 2027 年下半年量產。

梅西百貨 (M-US) 早盤股價下跌 2.25%，至每股 13.01 美元

梅西百貨周四盤前跌超 3%，報每股 12.9 美元。消息面上，梅西百貨 Q4 營收為 80.1 億美元，調整後的每股獲利為 1.8 美元，皆優於分析師預期。不過該公司預計，2025 會計年度營收將介在 210 億至 214 億美元之間，低於市場預期的 218 億美元。

京東 (JD-US) 早盤股價上漲 5.99%，至每股 46.38 美元

中國電商巨擘京東周四公布 2024 會計年度第四季與全年財報，由於大幅折扣和降價鼓勵顧客消費，推動強勁去年年底強勁銷售，去年第四季營收年增逾一成、淨利也成長逾一倍，繳出亮眼佳績。京東亮眼業績表現推動其美股 ADR 在周四盤前漲逾 7%。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 Challenger 裁員人數報 17.2 萬，前值 4.97 萬

美國 2 月 Challenger 裁員人數年增率報 103.2%，前值 - 39.5%

美國上周初領失業金人數報 21.1 萬，預期 23.4 萬，前值 24.2 萬

美國上周續領失業金人數報 189.7 萬，預期 188 萬，前值 185.5 萬

美國去年 Q4 非農生產率季增年率修正值報 1.5%，預期 1.2%，前值 2.2%

美國去年 Q4 單位勞動力成本季增年率修正值報報 2.2%，預期 3.0%，前值 0.8%

華爾街分析：