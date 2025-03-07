微軟額外投資3億美元擴建南非AI基礎設施 迎接雲端需求激增
鉅亨網編譯段智恆 2025-03-07 02:40
根據路透周四 (6 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 計劃到 2027 年底，額外投資 54 億南非蘭特 (約合 2.97 億美元)，以擴展其在南非的雲端和人工智慧(AI) 基礎設施，應對該地區對微軟 Azure 服務日益成長的需求。
微軟副主席兼總裁史密斯 (Brad Smith) 周四在約翰內斯堡的活動中表示，這家全球最大的軟體公司將為 50,000 名具有高需求數位技能的個人提供技術認證考試費用。
他補充道，這些認證將涵蓋雲端架構、AI 和網路安全領域。
微軟此前已經投入 204 億南非蘭特，用於在約翰內斯堡和開普敦建立南非首個企業級資料中心。隨著企業紛紛將 AI 技術整合到各種產品和服務中，南非已經成為處理高計算需求的資料中心重鎮。
微軟計劃在 2025 會計年度全球投資約 800 億美元，用於開發資料中心，以訓練 AI 模型並部署人工智慧和雲端應用程式。
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