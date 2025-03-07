微軟額外投資3億美元擴建南非AI基礎設施 迎接雲端需求激增

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-07 02:40

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根據路透周四 (6 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 計劃到 2027 年底，額外投資 54 億南非蘭特 (約合 2.97 億美元)，以擴展其在南非的雲端和人工智慧(AI) 基礎設施，應對該地區對微軟 Azure 服務日益成長的需求。

微軟副主席兼總裁史密斯 (Brad Smith) 周四在約翰內斯堡的活動中表示，這家全球最大的軟體公司將為 50,000 名具有高需求數位技能的個人提供技術認證考試費用。

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他補充道，這些認證將涵蓋雲端架構、AI 和網路安全領域。

微軟此前已經投入 204 億南非蘭特，用於在約翰內斯堡和開普敦建立南非首個企業級資料中心。隨著企業紛紛將 AI 技術整合到各種產品和服務中，南非已經成為處理高計算需求的資料中心重鎮。