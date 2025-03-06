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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BROWN FORMAN A(BF.A-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BROWN FORMAN A(BF.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.89元，最低估值1.68元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.89(1.89)1.982.192.08
最低值1.68(1.73)1.751.821.97
平均值1.8(1.78)1.8622.02
中位數1.81(1.78)1.8522.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.71億43.24億45.90億48.75億
最低值40.18億40.23億41.64億43.30億
平均值40.89億41.70億43.76億45.71億
中位數40.97億41.88億44.25億45.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.731.891.751.632.15
營業收入33.36億34.53億39.16億41.92億41.66億

詳細資訊請看美股內頁：
BROWN FORMAN A(BF.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBF.A

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