鉅亨速報 - Factset 最新調查：BROWN FORMAN A(BF.A-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BROWN FORMAN A(BF.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.89元，最低估值1.68元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.89(1.89)
|1.98
|2.19
|2.08
|最低值
|1.68(1.73)
|1.75
|1.82
|1.97
|平均值
|1.8(1.78)
|1.86
|2
|2.02
|中位數
|1.81(1.78)
|1.85
|2
|2.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.71億
|43.24億
|45.90億
|48.75億
|最低值
|40.18億
|40.23億
|41.64億
|43.30億
|平均值
|40.89億
|41.70億
|43.76億
|45.71億
|中位數
|40.97億
|41.88億
|44.25億
|45.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.73
|1.89
|1.75
|1.63
|2.15
|營業收入
|33.36億
|34.53億
|39.16億
|41.92億
|41.66億
詳細資訊請看美股內頁：
BROWN FORMAN A(BF.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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