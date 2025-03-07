鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zscaler公司ZS-US的目標價調升至240元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 00:15
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Zscaler公司(ZS-US)提出目標價估值：中位數由230元上修至240元，調升幅度4.35%。其中最高估值270元，最低估值195元。
綜合評級 - 共有45位分析師給予Zscaler公司評價：積極樂觀29位、保持中立16位、保守悲觀0位。
Zscaler公司今(7日)收盤價為210.15元。近5日股價下跌4.35%，標普指數下跌1.9%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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