search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zscaler公司ZS-US的目標價調升至240元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 00:15


根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Zscaler公司(ZS-US)提出目標價估值：中位數由230元上修至240元，調升幅度4.35%。其中最高估值270元，最低估值195元。

綜合評級 - 共有45位分析師給予Zscaler公司評價：積極樂觀29位、保持中立16位、保守悲觀0位。

Zscaler公司今(7日)收盤價為210.15元。近5日股價下跌4.35%，標普指數下跌1.9%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ZS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Zscaler公司210.72667.27%

延伸閱讀


Empty