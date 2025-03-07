美上周初領失業金人數下降 裁員潮與關稅挑戰勞動市場

亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-07 00:00

‌



美國勞工部 (DOL) 周四 (27 日) 公布的數據顯示，上周初領失業金人數下滑，緩解先前有關勞動市場情況惡化的擔憂，表明就業市場在 2 月保持穩定，儘管存在來自進口關稅和政府深度削減支出的挑戰。

美上周初領失業金人數下滑，緩解先前有關勞動市場情況惡化的擔憂。(圖：ZeroHedge)

‌



截至 3 月 1 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.1 萬人，遠低市場預期的 23.4 萬人，較修正後前值 24.2 萬人減少 2.1 萬人，4 周移動平均值報 22.425 萬人。

截至 2 月 22 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 189.7 萬人，高於市場預期的 188 萬人，較修正後前值 185.5 萬人增加 4.2 萬人，4 周移動平均值報 186.6 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管如此，上周續領失業金人數卻升至接近 3 年來新高，顯示失業者在尋找新工作方面遇到困難。

上周續領失業金人數攀升至近 3 年新高。(圖：ZeroHedge)

與此同時，來自人力資源公司 Challenger, Gray & Christmas 的數據顯示，2 月美國的裁員數量達到自 2020 年中以來的最高點，主要是由於聯邦機構以及零售和科技公司進行裁員。

Challenger 報告中指出，川普政府推動的縮減聯邦政府規模和關稅政策，可能會對勞動市場帶來進一步的衝擊。最近，包括惠普 (HPQ-US)、迪士尼(DIS-US) 和 Grubhub 等大公司宣布裁員。

儘管如此，就業市場整體仍保持穩定，且聯準會 (Fed) 的經濟褐皮書也顯示，自 1 月中以來就業情況略有改善。Fed 在 1 月貨幣政策會議上將基準利率維持在 4.25% 至 4.50% 的範圍內，並計劃繼續觀察經濟數據，以評估關稅政策和移民政策的影響。

此外，聯邦政府雇員失業救濟數據顯示，來自政府部門的裁員情況加劇，尤其是與馬斯克領導的「政府效率部門」(DOGE) 相關的裁員，該部門正在進行大規模裁員。

2 月的勞動市場報告顯示，政府裁員數量不太可能在 2 月的就業報告中顯現，因為這些裁員發生在調查周之外。然而，政府和承包商的招聘凍結可能對政府和民間企業的雇佣產生影響。