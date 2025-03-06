最後一次輕鬆降息？歐洲央行將面臨國防開支與關稅政策挑戰
鉅亨網編譯段智恆 2025-03-06 02:30
歐洲央行 (ECB) 預計將於本周四 (6 日) 的貨幣政策會議中進行今年第二次降息，市場普遍預期降息一碼(25 個基點)，將主要利率從去年年中的高峰 4% 降至 2.5%，並且有可能在年底前進一步將利率降至 2%。這是自去年 9 月以來，歐元區通膨持續低於 3% 且經濟成長仍疲弱的情況下，貨幣政策持續放寬的趨勢。
然而，這次降息也可能是最「輕鬆」的一次，因為歐洲央行正在接近其所謂的「中性利率」——即不會刺激也不會限制經濟成長的利率。歐洲央行的決策者對於這一利率的確切範圍存在分歧，有些人認為可能需要更低的利率來應對低成長的挑戰。
在過去的幾個月裡，市場對於歐洲央行的政策方向預期較為一致，並且對經濟前景的預期仍保持謹慎。歐洲央行主席拉加德曾表示，中性利率範圍大致在 1.75% 到 2.25% 之間，但該行尚未發表進一步明確的指引。
雖然目前的降息步伐顯示出貨幣政策的放寬，但各方對歐洲央行的政策決策仍然存在爭議。部分分析師認為，歐洲央行將進一步降低利率，但另一部分分析師則認為，隨著各國防開支的增加和關稅政策的不確定性，歐洲央行可能會放緩進一步降息的步伐。
近期，美國對其主要貿易夥伴加徵關稅的舉措對全球貿易構成挑戰。川普政府的高關稅可能會對歐洲經濟產生負面影響，特別是在汽車等產業，儘管這些關稅可能會在未來進行談判和減少。這可能會拖累貿易活動，並可能對歐元產生影響，進一步提高進口成本。
同時，歐洲政府也在積極準備提高防務開支，特別是與美國的烏克蘭戰爭有關的關係緊張。歐洲國家可能會加大對防務和基礎設施的投資，這將為經濟成長提供支撐。
市場普遍預計，歐洲央行將在本周貨幣會議中對其未來的貨幣政策方向作出指引。然而，隨著政治和地緣政治的不確定性加劇，決策者可能會對下一步的政策選擇持更加謹慎的態度。
即使在這樣的不確定情況下，部分分析師仍預測歐洲央行將繼續降低利率，但同時會對未來的貨幣政策發出更加謹慎的訊號，特別是在近期的政治和經濟環境下，對進一步降息的支持力道可能會減弱。
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