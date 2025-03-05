蘋果新品連發！M4晶片版MacBook Air亮相 Mac Studio也升級

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-05 23:08

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蘋果 (AAPL-US) 周三 (5 日) 在官網推出新版 MacBook Air 筆記型電腦和 Mac Studio 桌上型電腦，旨在延續電腦產品線的銷售回升，不過兩款新品台灣推出時間還未確定。該公司昨 (4 日) 才推出新款 iPad Air 與新款 iPad，連續兩天推出新品。

據了解，新款 MacBook Air 搭載速度更快、以人工智慧 (AI) 為核心的 M4 處理器，相較於 M3 版本有顯著升級。這些新機型提供 13 吋和 15 吋兩種尺寸，售價分別為新台幣 34,900 元 (以下單位皆同) 與 41,900 元起。除了新處理器外，新款 MacBook Air 還新增天藍色選擇並升級 FaceTime 鏡頭。

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圖：蘋果官網

與此同時，蘋果還更新 Mac Studio，這款桌面電腦位於 Mac mini 和 Mac Pro 之間。新款 Mac Studio 有 M4 Max 和 M3 Ultra 兩種配置，這一不尋常的配置讓消費者可選擇新一代處理器或更高性能的舊款處理器。Mac Studio M4 Max 售價為 67,900 元起、M3 Ultra 版售價為 137,900 元起。

圖：蘋果官網

值得注意的是，M4 處理器首次搭載在 MacBook Air 上，之前已經在去年的 iPad Pro、MacBook Pro、iMac 和 Mac mini 等產品中推出。M4 處理器的中央處理器 (CPU) 擁有 10 個核心，較 M3 版本的 8 核心有所提升。兩款新 MacBook Air 均配備了 10 核心的圖形處理器(GPU)。

Mac Studio 距離上次更新已經近兩年，這次更新可能會對整體產品線產生一定影響。蘋果未對 5,999 美元的 Mac Pro 進行更新，而這款產品現在的性能不及其價格較低的 Mac Studio。理論上，蘋果可以在下次推出 Mac Pro 時使用更新的處理器，以幫助其高階型號的定價合理化。

M4 Max 處理器加入 Mac Studio 標準配置中，源自於此前在高階 MacBook Pro 中的首次應用。這款處理器擁有 16 核心 CPU 和 40 核心 GPU，較 M2 Max 的 12 核心 CPU 和 38 核心 GPU 有所升級。而 M3 Ultra 處理器則擁有 32 核心 CPU 和 80 核心 GPU，替代了原有 M2 Ultra 中的 24 核心 CPU 和 76 核心 GPU。

M3 和 M4 處理器的更新讓 Mac Studio 具備光線追蹤技術，這是一種能提升遊戲畫面效果的技術。此外，這些升級使 Mac Studio 成為更適合 AI 開發的機型，符合當前個人電腦 (PC) 產業的發展趨勢。