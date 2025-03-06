川普控韓國對美收4倍關稅 下支箭可能指向三星

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-06 10:16

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美國總統川普點名韓國對美國產品課徵的不公平關稅高於中國，並痛批對三星電子等外國晶片製造公司提供補貼。

川普在國會聯席會上演說指出，「中國對我國產品徵收的平均關稅是我們課徵他們產品的兩倍，但韓國的平均關稅是 4 倍高。想想看，4 倍之高，而我們在軍事與其他許多方面對韓國提供這麼多援助，結果發生此情形」。

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川普的言論可能引發南韓決策者與企業疑慮，因為可能暗示著川普最終將把目標轉向與韓國的貿易與安全關係。川普也提到墨西哥與其他與美國有貿易順差的國家，對美國產品課徵關稅。

他的這番言論也凸對韓國不公平高關稅的感受，從汽車到半導體，南韓是美國主要供應國。

針對川普的發言，韓國提出反駁，表示對美國商品所課關稅「趨近 0%」。韓國產業通商資源部表示，根據 2012 年生效的韓美自由貿易協定，兩國均對（對方）大部分商品取消關稅。

韓國產業通商資源部補充說說：「截至 2024 年，自美國進口的商品實際關稅稅率大約落在 0.79%。」

數據指出，韓國最惠國待遇的平均關稅為 13.4%，約是美國 3.3% 的 4 倍之多。然而，由於韓美自由貿易協定，韓國對美關稅幾乎是 0%。

川普並且強烈抨擊拜登政府推出晶片法（CHIPS and Science Act）向外國晶片製造商發放補貼的作法，他呼籲國會議員們予以廢止。他雖為直接點名韓國三星電子，但根據晶片法，由於三星電子在德州設廠因而成為美國政府補貼的主要受惠者。