銀行撤回平價預測 國防支出助攻歐元升至2025年新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-04 21:20

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彭博周二 (4 日) 報導，歐元兌美元匯率達到 2025 年以來的新高，隨著大量資金流向歐洲國防產業，分析師紛紛放棄對歐元與美元達到平價的預測。高盛 (GS-US)、三菱日聯金融集團(MUFG) 和多倫多道明銀行 (TD-US) 都已經放棄今年歐元將兌 1 美元的預期。歐元自一個月前的兩年低點反彈約 4%，德銀表示，歐元跌破平價的可能性已經減少。

歐洲國防支出推動歐元上漲

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隨著歐洲領袖加速釋放數千億歐元的軍事開支，這筆額外的資金被認為將刺激經濟成長，並推高利率和貨幣價值。歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 周二宣布，歐洲將釋放接近 8,000 億歐元 (8,410 億美元) 的潛在資金。

Vanguard 資產管理公司國際利率主管 Ales Koutny 表示：「儘管目前歐洲的支出浪潮從債務可持續性的角度來看是負面的，但它將促進歐洲的凝聚力和團結，保持歐洲國家之間的利差受控，並強化歐元。」

關於平價的預期變化

此前，由於擔心美國的貿易關係和關稅風險，許多分析師曾預測歐元將跌至平價。然而，隨著歐洲加速軍事支出，這一預期逐漸改變。歐元周二升值 0.6%，至 1.0547 美元，達到自去年 12 月以來新高，儘管美國總統川普宣布對中國、墨西哥和加拿大加徵關稅。

市場情緒和選擇市場變化

期權市場顯示，在未來 6 到 12 個月內，歐元兌美元貨幣對的風險逆轉指標顯示，交易員對歐元的看空情緒降至去年 11 月以來的最低點。國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的最新數據顯示，自今年年初以來，投資人對歐元的看空押注已經大幅減少，而去年 12 月的押注達到了 3 年來最高。

MUFG 的策略師認為，歐洲的國防開支將帶來更高的殖利率，並對經濟產生積極影響，這將在未來幾周保持對歐元的支撐。他們預估，歐元可能會在今年年底升值至 1.08 美元。