美國關稅衝擊美債殖利率曲線 全球經濟成長承壓

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-04 19:45

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彭博周二 (4 日) 報導，美國總統川普持續數周的關稅威脅成真，美國公債殖利率曲線在市場情緒不穩的情況下變得陡峭，加劇對全球經濟成長影響的擔憂。截至稍早，30 年期美國公債殖利率上升了 2 個基點，而在加拿大、墨西哥和中國被徵收關稅後，較短期限證券的殖利率也出現類似幅度的下滑。

此舉不僅讓美債殖利率曲線變陡，歐洲的殖利率曲線也出現類似走勢。德國兩年期公債殖利率下跌 5 個基點至 2.02%，投資人紛紛加大對歐洲央行 (ECB) 降息的押注，擔心歐元區可能也會受到關稅影響。此外，歐盟加大國防開支的計畫，政府赤字問題成為焦點。

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Jefferies 歐洲首席經濟學家兼策略師 Mohit Kumar 表示：「我們認為市場將出現結構性殖利率曲線陡峭化」，建議對英國和德國的利率曲線進行布局。他還指出，關稅問題更像是一個影響經濟成長的問題，而非通膨問題。

川普終將關稅威脅付諸實行，市場參與者對此有所反應。對加拿大和墨西哥的 25% 關稅，以及對中國提高到 20% 的關稅，將影響每年約 1.5 兆美元的進口額。這些措施引發加拿大和中國的報復性關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 則表示，將等待川普的進一步決策後才作出回應。

XTB 研究總監 Kathleen Brooks 表示，市場必須重新定價這些已經成為現實的關稅風險，並指出市場可能會因等待本周五 (7 日) 的美國就業報告而繼續處於動盪之中。最新的製造業活動數據顯示，美國經濟正接近停滯，這讓即將公布的勞動市場報告變得更加重要。

除了關稅問題，市場近期還受到其他新聞的影響，包括美國暫停對烏克蘭的軍事援助，以及歐盟計畫提供 1,500 億歐元的貸款以加強國防開支。這些消息引發市場避險情緒，推升瑞士法郎和日元，美元則走弱。此前受關稅談判影響的彭博美元指數，當日下跌了 0.2%。

ING 的外匯策略主管 Chris Turner 表示這將是一段波動的旅程，並指出歐洲的國防開支計畫及美國經濟前景的憂慮目前對美元形成了壓力。他同時也說：「儘管如此，我們仍然認為美元在今年上半年會普遍走強。」