Honeywell砸22億美元收購泵浦製造商Sundyne 推進轉型計畫

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-04 20:34

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漢威 (Honeywell)(HON-US) 周二 (4 日) 表示，宣布以約 22 億美元收購泵浦和壓縮機製造商 Sundyne，這筆交易進一步延續該公司積極的併購步伐。這筆全現金交易於周二早上公開，Sundyne 目前由私募股權公司 Warburg Pincus 持有，該公司已經擁有 Sundyne 五年之久。

漢威上個月表示，將把公司拆分為 3 個新實體，計劃將其航太部門分拆並繼續推進其先進材料業務的分拆。收購 Sundyne 將有助於加強漢威在關鍵設備、自動化和控制系統等核心業務領域的布局。漢威預計，該項分拆工作要到明年下半年才會完成。

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漢威表示，這宗交易將立即促進其銷售成長，並在擁有該公司的一年內對其調整後盈利作出積極貢獻。

漢威近來積極進行併購，2023 年以來已經宣布了大約 100 億美元的收購案，這還不包括 Sundyne。除了收購，漢威還出售了一些非核心資產，包括個人防護設備業務。

Sundyne 總部位於科羅拉多州阿瓦達 (Arvada)，專門為石化、石油和天然氣運輸及加工等產業的客戶製造泵浦和壓縮機。其產品如無泄漏泵浦被全球各地的工廠廣泛使用，該公司擁有約 1,000 名員工。