比特幣漲幅突破20% 因川普暗示建立加密貨幣儲備

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-03 20:40

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美國總統川普日前暗示可能建立新的美國戰略儲備，這一消息讓比特幣和其他加密貨幣價格大幅上漲，比特幣從上周五的低點反彈超過 20%。

川普在社群平台 Truth Social 上發文表示，他的數位資產行政命令將創建一個包含比特幣、以太幣、XRP、Solana 和 Cardano 等多種加密貨幣的儲備。這些名單此前並未公開。

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圖：川普 Truth Social

川普表示，比特幣和以太幣將是這一儲備的核心。這一消息引發比特幣價格自上周五的 78,273 美元反彈至約 91,605 美元，漲幅達 20%，並扭轉比特幣自 1 月中旬以來的下行趨勢。

此外，以太幣也從上周五的低點回升約 20%，目前報 2,351 美元，較周日收盤水準下跌 7%。XRP 和 Solana 的漲幅約為 30%，而 Cardano 則自上周低點回升 60%。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 8.4%，報 92,964.53 美元；以太幣 24 小時內上漲 5.9%，報 2,360.64 美元。

比特幣自上周五低點反彈逾 20%。圖：CoinGecko

以太幣漲勢也相當驚人。圖：CoinGecko

City Index 資深市場分析師 Matt Simpson 表示：「川普為加密貨幣交易者提供了期待已久的利多消息。」他指出，之前失去的信心似乎已經恢復，如果沒有新的風險拋售，市場可能會創下新高。

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 認為，這波反彈可能會延續到川普將於本周五 (7 日) 主辦的第一屆白宮加密貨幣峰會，但也存在其他市場悲觀情緒對加密貨幣市場情緒造成壓力的風險。

儘管美股上周五收高，但近期大型科技股如輝達 (NVDA-US) 的拋售已削弱投資人對比特幣的信心。比特幣在 2 月跌幅超過 17%，創下自 2022 年 6 月以來的最大單月跌幅，並且自 1 月初突破 105,000 美元以來已經失去超過三分之一的價值。

XTB 研究總監 Kathleen Brooks 指出：「具有諷刺意味的是，一個本應該避免政府干預、去中心化的貨幣，現在卻依賴於美國政府來決定其命運。」她還重申，比特幣的 100,000 美元是一個「明顯的目標」。

儘管川普任內任命了多位加密貨幣友好的官員，但迄今為止有關此政策的具體消息仍然較少。