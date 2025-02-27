消費世代新動能+AI應用遍地開花 4檔消費相關基金近3月績效靚

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-27 11:08

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近期在美國總統川普上任後的政策不確定影響之下，過往領漲的科技股出現震盪休息，美國民眾消費意願與川普關稅也開始出現連結，不過，保德信指出，從必需性消費類股表現來看仍相對強勢，且整體趨勢可看到疫情期間過度消費壓抑後疫情時代終端需求的狀況，在美歐實質商品消費回歸長期趨勢之後，2025 年汰舊換新需求將漸顯，加上消費世代的更迭，更加強化數位消費商機市場。

統計境內外主題式股票基金近三個月績效，前 10 強中有 4 檔為消費相關基金，包括 PGIM 保德信全球消費商機、富達永續發展消費品牌、復華全球消費、荷寶環球消費新趨勢，平均繳出 6.3% 至 8.4% 之績效報酬，除了表現相對亮眼，也勝過近期漲勢暫歇的 AI 相關主題基金績效表現。

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PGIM 保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰指出，隨著人口世代轉移帶來新消費動能，以及科技的高速進展，全球消費模式出現明顯變化，根據統計至 2030 年，Z 世代和 Alpha 世代消費族群將佔世界人口的 45%，屆時千禧世代與 Z 世代將佔據整體消費總額達 48% 之多，其中，數位消費市占將持續擴大，截至 2027 年的年複合成長率上看 13%。

常李奕翰表示，消費新世代主力進入消費科技時代，將加速帶動串流媒體服務、社交、線上零售平台等發展的高速成長，且在 AI 進入落地應用的推波助瀾下，人工智慧代理有可能徹底改變消費者購物體驗，包括簡化產品發現、個性化消費，整體購買流程等；根據 Ark Invest 預測，到 2030 年，人工智慧代理可能促成全球近 9 兆美元的線上消費商機。