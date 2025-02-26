微軟突取消資料中心租約 高盛仍力挺：資本開支預期不變 有利長期獲利
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 06:41
高盛分析師 Kash Rangan 與 Gili Naftalovich 近日發布報告，指出儘管近期有報導稱微軟 (MSFT-US) 可能推遲或取消某些 AI 數據中心租約，但高盛依然對微軟持樂觀態度，並維持其資本開支預測不變。
新聞報導中提到，微軟已取消與多家私人資料中心營運商的多項租賃協議，涉及功率總計數百兆瓦。對此，微軟回應將堅持其超過 800 億美元的資本支出計畫，但將在某些領域進行策略性調整或放緩基礎設施建設。
高盛表示，微軟在雲端堆疊的各個層面（應用程式、平台、基礎設施）都擁有強大的實力，因此，高盛認為微軟有能力抓住一些長期的趨勢，例如生成型 AI、公有雲消費、SaaS、數位轉型、AI/ML、商業智慧 / 分析、DevOps 等。
高盛看好微軟的理由：
- 剩餘履約義務：微軟有約 3000 億美元的剩餘履約義務（RPO）。
- AI 收入成長：預計 AI 收入將成長至 130 億美元。
- 商業訂單成長：商業訂單年增 75%，顯示出微軟在 AI 市場的成熟地位。
高盛重申了對微軟的「買進」評級，並預計其股價還有 22.5% 的上漲空間，同時維持對 2025 和 2026 財年的資本支出估算，分別為 88 億美元和 91 億美元。
轉向推理：長期獲利的關鍵
高盛強調，隨着資本支出增長放緩、生成型 AI 從基礎設施層向平台和應用層轉移，微軟作為唯一一家擁有廣泛商業應用的超級雲服務商，能夠充分利用這一轉變，這對長期獲利將是積極的。
隨著微軟雲端業務年化收入接近 1,000 億美元，其營運槓桿效應將持續推動每股盈餘（EPS）的成長，預計到 2028 財年，EPS 將會翻倍。
高盛的報告為微軟的未來發展提供了信心，顯示公司在 AI 領域的謹慎投資將為其帶來長遠回報。
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