〈房產〉全民等降價 台經院看房市交易量短期難有起色、央行今年恐有升息壓力

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-25 15:40

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 1 月營業氣候測驗點調查，營建業下跌 6.63 點至 101.82 點，台經院說明，房市買賣雙方對價格仍存有認知差距，「全民等降價」，導致短期內成交量恐難有起色，同時，須留意，央行今年也可能再度面臨升息壓力。

台灣經濟研究院院長張建一提到，4 月國內電價若繼續調漲，再加上美國總統川普關稅政策的高度不確定性，恐再度引發通膨疑慮，使央行今年沒有降息空間，反而有升息壓力。

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對於房市走向，台經院表示， 1 月六都建物買賣移轉件數月減 33.7%，除了因 1 月適逢春節假期，交易天數下降，還有去年下半年迄今的打炒房政策壓抑買氣、全民等降價的心態發酵所致。

展望未來半年，台經院認為，有鑑於新增住宅供給將逐步釋出、部分既有的脫手賣壓出爐，以及買方對價格下跌仍有期待而遲遲未出手，均將使買賣雙方對價格仍存有認知差距，導致短期內成交量難有起色。

營造業方面，儘管受到農曆春節影響使工作天數減少，減緩相關工程進度，但中央政府持續攜手各地方政府推進民生交通工程，部分軌道工程、道路工程持續推動，1 月整體營造業景氣仍以持平視之。